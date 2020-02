Des citoyens comptent se mobiliser à Val-d'Or en appui à la communauté Wet'suwet'en

Les citoyens sont invités à se rassembler à l'intersection du chemin de fer et du chemin Pascalis, à 14 h à Val-d'Or.

Fabienne Théoret-Jerôme, de la communauté anicinabe de Lac-Simon et co-coordonnatrice de l'événement, explique que le rassemblement comporte deux objectifs, soit de soutenir les autochtones de Wet'suwet'en, qui s'opposent à la construction du pipeline Coastal Gas Link, et aussi manifester contre le projet de gazoduc de GNL Québec.

C'est deux pipelines différents, mais ça reste des pipelines, ça reste un gouvernement colonial qui met ça en place pour faire de l'argent, affirme Fabienne Théoret-Jerôme. Ça reste la même chose, tout est connecté. Nous, on est là parce qu'on revendique nos droits sur nos territoires non cédés qu'on s'est faits reniés pendant des centaines d'années, surtout que le Québec est un des territoires qui a été le plus longtemps colonisé dans les territoires canadiens, alors pour moi c'est super important, et pour mes peuples aussi.

En Colombie-Britannique, les chefs héréditaires des Wet'suwet'en ne consentent pas au passage du pipeline Coastal GasLink sur leur territoire ancestral.

Fabienne Théoret-Jerôme estime que ce mouvement de protestation partage des similarités avec le mouvement s'opposant au projet de GNL Québec, qui prévoit la construction d'un gazoduc de 782 km passant par l'Abitibi-Témiscamingue.

Je trouve que c'est important parce qu'on vit une situation similaire au peuple Wet'suwet'en dans l'ouest, et ça touche beaucoup mon peuple [...] et aussi je trouvais que c'était important pour l'environnement parce qu'avec les pipelines, il peut y avoir des dégâts incroyables, si jamais il arrive de quoi. La construction, ça détruit des terres, ça détruit notre garde-manger, ça détruit tout , se désole Fabienne Théoret-Jerôme.

La cheffe de Lac-Simon, Adrienne Jérôme, indique que des aînés de sa communauté accompagneront les participants lors du rassemblement pour les appuyer. On est en arrière d'eux, dit-elle. C'est les jeunes qui ont décidé ça. Nous autres, on n'a pas le choix, on les suit et on les supporte dans leur mouvement de militants.

Les manifestants prévoient rester à leur campement pour une durée de 24 heures, selon Fabienne Théoret-Jerôme. Adrienne Jerôme précise que la manifestation est pacifique et qu'ils ne bloqueront pas la voie routière.