Pas de tasses réutilisables acceptées chez des franchisés de McDonald's

À l’heure où l’on nous répète régulièrement que chaque geste compte et que les scientifiques craignent pour l’avenir de la planète, des milliers de verres de café prennent chaque jour le chemin du site d’enfouissement.

Radio-Canada a constaté que dans six restaurants McDonald's de la Mauricie, les tasses à café jetables sont encore abondamment utilisées. Même lorsqu'on se présente avec une tasse réutilisable, les employés remplissent d'abord un contenant jetable avant de le mettre aux poubelles.

Leur patron les forcent à mélanger le café dans un verre jetable; le transvider dans la tasse réutilisable et de disposer du gobelet aux ordures.

La chaîne de restaurant A&W utilise aussi des verres jetables pour transvider dans le contenant du client. Chez Tim Hortons et Starbucks, des mélangeurs lavables sont utilisés par les employés. Le client obtient même un rabais pour son geste écoresponsable.

La directrice générale d’Environnement Mauricie, Lauréanne Daneau, souhaite voir les grandes chaînes de restauration rapide se doter d’une politique de récupération et de valorisation des matières organiques.

De plus en plus, les gens arrivent avec leurs verres réutilisables et ça, il faut le féliciter. Ça crée une pression pour que le commerce change son offre , assure Mme Daneau.

Selon elle, les grandes chaînes ont encore beaucoup de travail à faire. L’arrivée de bac de recyclage et même de compostage dans leurs restaurants révolutionnerait l’industrie.

Il y a vraiment des occasions d’affaires pour ces commerces-là à saisir. Le premier qui va le faire va réussir à aller chercher une clientèle que les autres vont échapper , estime-t-elle.

McDonald's Canada répond que la décision d'accepter ou non les gobelets réutilisables des clients revient présentement aux franchisés locaux, mais qu’à compter du 3 mars, une nouvelle politique les obligera à le faire.

Le plastique à usage unique sera d’ailleurs interdit au Canada dès 2021.

D’après un reportage de Jonathan Roberge