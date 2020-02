Edmonton songe à augmenter ses amendes pour abandon de déchets

Le mandat confié aux auteurs du rapport en septembre était de revoir les règlements municipaux et les programmes en place, incluant la possibilité d’augmenter les amendes imposées aux contrevenants.

Se comparer pour comprendre

Ceux-ci s’exposent actuellement à une pénalité de 250 $, alors qu’ailleurs au Canada, les amendes varient de 50 $ pour une première offense à Regina à 25 000 $ pour une entreprise qui récidive à Saskatoon.

À Calgary, l’amende pour jeter des déchets d’un véhicule sur la voie publique varie entre 500 $ et 750 $.

Dans son rapport, la Ville dit voir « quelques avantages » à l’augmentation des amendes pour abandon de déchets sur des terrains privés.

« Je sais que c’est un problème pour certaines personnes, surtout dans les secteurs ruraux », note la conseillère Sarah Hamilton.

Selon le conseiller Aaron Paquette, les déchets de construction sont à l’origine de plusieurs plaintes dans son quartier. Il dit également recevoir de plus en plus de plaintes pour abandon de déchets en tous genre.

« Tant qu’à payer 50 $ pour laisser vos ordures au dépotoir, si vous n’avez pas l’argent ou si vous avez l’impression de ne pas l’avoir, vous choisirez peut-être d’abandonner simplement vos déchets aux abords d’une route secondaire », croit M. Paquette.

« Quelques très bons programmes »

Bien que le rapport le formule aucune recommandation, Aaron Paquette y voit un point d’appui pour passer à l’action.

« On a déjà quelques très bons programmes en place [et] on va miser sur ceux-là, peut-être en augmentant leur financement, et on va encourager les communautés à faire partie de la solution. »

Parmi les autres pistes envisagées, il y a une utilisation accrue de publicités ciblées sur réseaux sociaux, une campagne ciblant les organismes sans but lucratif et une révision des modèles et de l’emplacement des poubelles.