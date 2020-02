Une chercheuse de l'UQAC souhaite que Québec encadre les diagnostics de TDAH

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 11 % des jeunes de 0 à 25 ans sont médicamentés pour un TDAH. C'est deux fois plus que la moyenne québécoise.

Jusqu'à la moitié des diagnostics pourraient toutefois être erronés. La chercheuse Marie-Christine Brault a démontré que l'immaturité des enfants les plus jeunes d'une classe est souvent perçue à tort comme un déficit d'attention ou une hyperactivité.

Mon étude conclut jusqu'à maintenant qu'on est vraiment dans une médicalisation de l'immaturité. Les enfants immatures présentent davantage d'hyperactivité, d'impulsivité, d'inattention puis ces comportements sont pris pour du TDAH quand ce n'est pas nécessairement le cas. Cette immaturité est moins tolérée de la part des adultes , précise-t-elle.

La professeure de l'UQAC fait partie des experts qui ont témoigné en novembre dernier à la commission parlementaire portant sur l'augmentation préoccupante de la prise de médicaments par les jeunes en lien avec un TDAH.

Ça amène des conséquences dans le sens que maintenant on est face à un problème social, mais on lui offre une réponse individuelle via le diagnostic et via la consommation de médicaments.

Marie-Christine Brault, professeure à l’Université du Québec à Chicoutimi