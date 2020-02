Zeste Nord-Est veut faciliter l’accès aux saveurs locales

La coopérative Zeste Nord-Est, au Nouveau-Brunswick, va mettre en ligne une nouvelle plateforme de commande facile d’utilisation pour les consommateurs qui désirent acheter des produits d’alimentation locaux et soutenir l’économie de la région.

Après son défi « Manger local », en septembre dernier, c’est la nouvelle mission que se donne la coopérative.

Les produits achetés en ligne pourront ensuite être récupérés par les consommateurs à leur marché public.

Eugénie Boudreau, présidente de la coopérative Zeste Nord-Est. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Cette initiative va non seulement faciliter l’accès à ces produits locaux, mais aussi diversifier l’offre alimentaire sur le territoire, explique Eugénie Boudreau, présidente de Zeste Nord-Est.

Pour le moment, les marchés qui sont le plus impliqués dans la démarche sont les marchés de Beresford, de Tracadie et de Caraquet , précise Mme Boudreau. Shippagan et Dalhousie sont aussi dans la mire de la coopérative.

Producteur agricole à Caraquet, Guillaume Légère était à l'assemblée du 23 février 2020 à Paquetville. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Ça va être un bel outil pour les producteurs , s’enthousiasme Guillaume Légère, de la ferme PMG à Caraquet.

On va tous être regroupés sur la même plateforme plutôt que chaque ferme ait son propre site Internet , dit le jeune producteur agricole, qui cultive le bleuet sauvage biologique.

Le consommateur est plus averti que jamais, croit Guillaume Légère, ce qui le pousse à vouloir connaître la provenance de ce qu’il met dans son assiette.

Les gens aiment avoir directement le contact avec le producteur ou avec l'éleveur , soutient-il. Les gens veulent de plus en plus savoir d’où est-ce que leurs aliments viennent. Mes légumes ont poussé où ? Mes fruits ont poussé où ? Ils ont été cultivés comment ? Ma viande, elle vient d'où, comment ç’a été élevé ?

L’intérêt du public s'est démontré dimanche à l’assemblée annuelle de la coopérative Zeste Nord-Est, à Paquetville, et les producteurs espèrent que les saveurs de la région feront saliver plus que jamais les Néo-Brunswickois désireux de soutenir l’entrepreneuriat et l’économie locale.

D’après le reportage de Serge Bouchard