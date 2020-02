Fred Pellerin : l’amour indéfectible de la scène

C’est gros, 400 spectacles sur 4 ans , convient-il au micro de Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18. Sa tournée, qui l’a amené un peu partout au Canada et en Europe francophone, doit prendre fin à l’automne prochain.

Il dit toutefois avoir un horaire qui lui permet de faire de fréquents retours à la maison, en plus de prendre des vacances l’été et durant le temps des Fêtes. Et, en plus, il a l’impression de pouvoir donner un nouveau spectacle chaque soir.

Le spectacle, je réussis à le renouveler un peu chaque soir, à y trouver du plaisir, parce qu’il n’est pas figé dans un texte. Il est ouvert à la réaction du public et ouvert aux nouvelles idées que je pourrais avoir. Fred Pellerin

De retour d’un long congé du temps des Fêtes, Fred Pellerin affirme qu’il retrouve son spectacle un peu comme un jouet qui est neuf une deuxième fois .

Cinéma, musique et nouveau spectacle?

Lorsqu’il ne voyage pas pour se produire sur scène, Fred Pellerin tient son cerveau créatif en action avec des projets qui touchent plusieurs domaines.

Le tournage d’un film tiré de son spectacle – et livre – L’arracheuse de temps doit commencer en octobre 2020. C’est le réalisateur Francis Leclerc qui mènera la barque.

Fred Pellerin dit aussi collaborer comme « œil extérieur » avec le groupe Salebarbes, la formation musicale acadienne et cajun dans laquelle sont impliqués notamment les frères Éloi et Jonathan Painchaud ainsi que Jean-François Breau.

Le conteur dit aussi avoir quelques bribes d’un éventuel spectacle qui commence à se former : Dernièrement, dans mes deux mois sans spectacles, je me suis mis à brasser des idées de contes, et là, j’ai deux boucles d’histoire qui dorment dans un fichier dans mon ordinateur .

Toujours aussi impliqué à Saint-Élie-de-Caxton

Les tensions largement médiatisées entre Fred Pellerin et la mairie de son Saint-Élie-de-Caxton chéri, qui ont mené le conteur à mettre fin à ses contrats et engagements avec le village, c’est une histoire du passé, dit-il.

Ç'a été dur, aussi, parce que ça n’a pas été une séparation vécue dans la douceur du foyer, mais ça a giclé médiatiquement et c’est parti dans plein de sens. [...] Mais, pour moi, c’est derrière; c’est une affaire qui est passée, et mon deuil est fait , explique-t-il.

Si son implication dans le village était très visible dans ses projets liés au tourisme, il dit continuer de s’impliquer aujourd’hui dans des projets communautaires et culturels. Il a notamment travaillé à la mise sur pied de la certification FOC, acronyme de « Fabrication d’origine caxtonienne », une étiquette ludique qui identifie des produits et services issus du village.