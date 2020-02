Heureuses retrouvailles pour Myriam-Cynthia Larouche, de retour dans la région

Myriam-Cynthia Larouche était bien heureuse de retrouver sa mère après son long voyage.

À chaque nouvelle étape, c’est une nouvelle étape de franchie. Encore plus contente, plus heureuse. Et là, à l’Ascension, dans mon petit village, c’est encore plus à la maison, c’est officiel , raconte-t-elle.

Sa mère, Linda Larouche, était soulagée.

Super contente de la voir. Un beau retour à la maison, contente de voir ma fille! Linda Larouche

Malgré cette mésaventure, elle espère maintenant pouvoir retourner en Chine rapidement pour poursuivre ses études.

La jeune femme de 25 ans s’est retrouvée au cœur de l’épidémie du coronavirus alors qu’elle étudiait à Wuhan. Après un temps d'incertitude en Chine, elle a été finalement rapatriée au pays par les autorités canadiennes.

Elle a ensuite passé 14 jours en quarantaine dans la ville de Trenton en Ontario. Un séjour qu’elle a trouvé difficile par moment.

.