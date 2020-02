Première délégation saguenéenne aux Jeux d'Olympiques spéciaux Canada

Olympiques spéciaux Canada, qui se tient à Thunder Bay du 25 au 29 février, accueille des athlètes du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour la toute première fois.

Une équipe de hockey intérieur, une patineuse artistique ainsi qu'une skieuse font partie de la délégation qui se rend à ce championnat canadien.

Il s'agit d'une expérience bien particulière pour ces athlètes de tous âges présentant une déficience intellectuelle. Ceux-ci s’entraînent depuis le mois de juillet pour cet événement.

Pour l'entraîneur de l'équipe de hockey intérieur, Gino Grenon, le seul objectif est de profiter pleinement des Jeux.

« C’est davantage le plaisir et profiter de l’expérience. C’est un gros événement, il va y avoir plusieurs athlètes. Toutes les provinces sont représentées et il va y avoir une trentaine d’équipes. C’est une belle expérience pour eux et je sens mon équipe prête. »

Martine Olivier, mère d’une hockeyeuse, précise que les athlètes sont fébriles et enthousiastes.

C’est une fierté. Je suis confiante, elle y va pour donner le meilleur de ses performances, pour s’amuser et en même temps espérer ramener une médaille. Martine Olivier, mère d'une athlète

Pour plusieurs athlètes, il s'agit de leur première expérience du genre et même de leur premier voyage en avion.