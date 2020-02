Les Alliés de Montmagny champions du Tournoi pee-wee de Québec

J’avais participé au Tournoi pee-wee en tant que joueur à deux reprises sans le gagner. J’ai dit aux petits gars avant le match que je ne voulais pas vivre ça une troisième fois , a raconté l’entraîneur-chef des Alliés, Léopold Gagné, après la conquête.

Les Alliés, l’une des deux équipes de la grande région de Québec en action en cette dernière journée de compétition, ont tiré de l’arrière 1-0 durant la majeure partie du match, muselés par la défensive de Magog. La puissante offensive de Montmagny a toutefois fini par se réveiller en troisième période, Eliot Bernier profitant d’un avantage numérique pour égaler la marque.

La finale s’est donc conclue en prolongation et c’est le capitaine des Alliés, Jasmin Emond, qui a fait bondir les siens avec une montée à l’emporte-pièce pour aller inscrire le filet vainqueur.

Ça fait longtemps qu’on lui dit d’arrêter d’essayer de passer la rondelle entre les patins de l’adversaire et de plutôt se servir de sa vitesse pour déborder. C’est ce qu’il a fait et ça a donné un gros but , a expliqué l’entraîneur, sourire en coin.

Ce à quoi le jeune héros du match n’a pas manqué de répondre : je me fais tellement gosser par les entraîneurs pour que je déborde, bien je l’ai fait, a-t-il lancé en riant. C’est un souvenir que je vais garder jusqu’à la fin de mes jours.

Défaite crève-coeur pour Beauceville

Dans le match suivant, les Lynx de l'école Jésus-Marie de Beauceville ont vécu un scénario opposé en finale de la catégorie scolaire. Les jeunes hockeyeurs beaucerons se sont inclinés par la marque de 7-5 dans un match serré et riche en rebondissements contre les Diabolos de l'école Lucille-Teasdale.

Le Select d'Autriche a pour sa part mis la main sur la bannière de champions dans la catégorie AA, tandis que l'Océanic de l'Est-du-Québec l'a emporté dans le AA élites.

Les Knights de la République tchèque, finalement, ont clôturé le tournoi en blanchissant les Rangers Jr. de Mid Fairfield 3-0 en finale de la catégorie AAA. Il s'agissait d'une 4e finale en cinq ans pour les jeunes Tchèques, qui l'avaient également emporté en 2018.

Kerry Fraser de retour en 2021... comme arbitre

Fier du déroulement de cette 61e édition du Tournoi international pee-wee de Québec, le directeur général Patrick Dom pouvait déjà dire que plus de 200 000 spectateurs ont franchi l'accès au Centre Vidéotron et du Pavillon de la jeunesse durant les 12 jours du tournoi.

Patrick Dom se félicitait également des « choix osés » faits par son organisation, cette année, en invitant Éric Lindros et l'arbitre retraité Kerry Fraser. Les gens de Québec ont été fantastiques et je suis content que ces réconciliations se soient faites au tournoi pee-wee , s'est-il réjoui.

Kerry Fraser a d'ailleurs déjà manifesté son désir de revenir à Québec l'an prochain, mais cette fois comme arbitre.