Plus de 9 000 $ d'amendes pour des infractions à la Loi sur les forêts en Abitibi-Témiscamingue

C'est le ministère des Forêts, de la faune et des parcs (MFFP) qui a publié les noms des individus et des entreprises ayant enfreint la loi.

Ces amendes, qui concernent sept individus ou entreprises, totalisent 9 400 $. Les jugements pour ces infractions ont été rendus entre le 1er juillet 2019 et le 31 décembre 2019.

Dans la région, l'amende la plus élevée a été donnée à Makwa Machinery Inc. L'entreprise a reçu une amende de 3 000 $ pour avoir commis 3 infractions, qui concernent notamment une construction en bordure d'un cours d'eau. Ces infractions ont eu lieu entre mars 2016 et juin 2017.

Dans la province, un total de 156 220 $ d'amendes a été imposé pour 127 infractions dont les jugements ont été rendus entre le 1er juillet 2019 et le 31 décembre 2019.

Le Bas-Saint-Laurent est la région avec le plus gros total d'amendes, soit plus de 43 000 $. La Scierie de Sainte-Irène ltée a écopé de 31 500 $ d'amende, la plus élevée pour la région et la province.