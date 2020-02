Le ski joëring, un sport de plus en plus populaire en Alberta

De plus en plus de personnes participent et assistent, chaque année, à une compétition de ski joëring, aussi appelé ski attelé, organisée à Millarville, à 50 km au sud de Calgary. Ce sont des courses durant lesquelles un cavalier et son cheval tractent un skieur ou un surfeur.

Le ski joëring a vu le jour en Norvège avec des rennes , résume Sam Mitchell, la fondatrice de Skijor Canada et organisatrice du Skijordue, la compétition qui avait lieu le 22 février à Millarville. Le ski joëring peut aussi se pratiquer avec des chiens, mais en Alberta, il se pratique avec des chevaux.

Ça met en valeur et ça célèbre ce qu’il y a de meilleur en Alberta. Sam Mitchell, fondatrice de Skijor Canada

Ça a toujours fait partie de ma vie, raconte l’organisatrice. N’importe qui qui a un ranch et qui aime s’amuser en hiver connaît cela.

Cheval, ski et fondue

Il y a quatre ans, elle décide donc de rassembler quelques amis autour de cette idée. J’aime monter à cheval, j’aime faire du ski, j’aime le fromage et j’ai beaucoup d’amis qui aiment tout cela aussi , raconte-t-elle.

J'ai invité 12 amis. Pour entrer, il fallait rapporter du fromage [et] 65 personnes sont venues. Quand j’ai vu le niveau des cavaliers et des skieurs et à quel point les gens s’amusaient, je me suis dit pourquoi ne pas en profiter pour faire une collecte de fonds.

Il y a des épreuves de vitesse, de saut et même des relais. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

C’est ainsi qu’est né le Skijordue, un événement qui rassemble les amateurs de ski joëring et de fondue.

Le 22 février, le 4e Skijordue a rassemblé 150 participants : cavaliers, skieurs et surfeurs. Plusieurs épreuves étaient au programme, dont des épreuves d’habileté, de vitesse, de saut et même des courses avec relais.

Près de 4000 spectateurs étaient attendus. Le droit d’entrée était de 15 $ en prévente et 20 $ sur place.

Les revenus serviront à financer une association de thérapies assistées par les chevaux et le projet de reconstruction du toit de l’aréna de Millarville, qui s’était effondré en mars 2018 sous le poids de la neige.

Au total, ce 4e Skijordue a rassemblé 150 skieurs, surfeurs et cavaliers. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

Ce qui est formidable avec ce sport, ce sont les gens qu’il rassemble, des gens qui normalement ne se rencontrent pas, souligne Sam Mitchell. Vous avez ces skieurs et ces cavaliers. Ils se rencontrent, ils rendent compte qu’ils sont aussi fous les uns que les autres. Ils se respectent, ils s'amusent ensemble.

« C’est pareil pour le public. Des gens qui n'iront pas voir une compétition de ski ou une compétition d'équitation, ils viennent ici. »

Partout au Canada

Trycia Matt et son cheval Monster participent pour la première fois. Ils sont venus même si leur partenaire, blessée, ne pouvait pas participer. Finalement, ils ont fait équipe avec deux skieurs différents rencontrés sur place.

J’aime l’ambiance. C’est le fun. Je m’attendais à ce que ce soit plus sérieux comme compétition, mais il y a bien du monde qui débute donc j’ai été plus à l’aise, car j'étais vraiment stressée au départ.

L'association Skijor Canada a pour ambition de favoriser l'organisation d'événements partout au pays. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

Curtis Holmes, lui aussi, vient de se mettre au ski joëring. Il a construit une piste chez lui, où il s’entraîne, mais c’est sa première compétition.

Il est skieur dans une épreuve et cavalier dans une autre. J’aime le fun, l’adrénaline. On passe vraiment un bon moment. Comme on peut le voir, il y a vraiment beaucoup de monde. C’est sûr que ça va encore se développer.

C’est justement l'objectif de Sam Mitchell avec l'association Skijor Canada.

Ce que nous aimerions, c’est rassembler plus de commanditaires afin de pouvoir aider d’autres communautés qui voudraient organiser leur propre événement.

Nous pourrions les aider avec les questions d’assurance, le calendrier, la gestion de projet, l’aménagement de la piste et tout ce qui concerne la sécurité, et ce, partout au Canada.