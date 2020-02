Les enjeux du Nord s'invitent à la conférence de l'Ontario Good Roads Association

Selon le maire de Hearst, Roger Sigouin, l’évènement est l'occasion de perfectionner les services et d’acquérir de l’expertise pour les régions éloignées.

C'est de faire de bons contacts puis voir, et apporter nos problèmes envers les infrastructures locales et même régionales , ajoute-t-il.

Roger Sigouin est président de l'Association française des municipalités de l'Ontario. Photo : Radio-Canada

Au-delà du réseautage, des exposants et des ateliers, le congrès permet aussi de rencontrer des ministres du gouvernement Ford. Il espère discuter avec eux des problèmes d’aménagement et de sécurité des routes 11 et 17.

On veut conscientiser les gouvernements que la transcanadienne mérite d’être élevée à un autre niveau , martèle Roger Sigouin.

Paul Schoppmann, le maire de la municipalité de Saint-Charles est lui aussi de cet avis. Il souhaite élargir la route 11 et installer une barrière protectrice au milieu, comme le propose un groupe de sécurité de Témiskaming Shores s'inspirant d'une initiative semblable en Suède.

Il y aura toujours trois voies, sur un bord tu en as deux, et de l’autre une. Ça fonctionne bien en Europe. On pousse la province pour leur dire : faites au moins un projet pilote là-dessus , explique M. Schoppmann, qui est aussi le troisième vice-président de l’OGRA

Le comité de sécurité de Going for the Extra Mile for Safety (GEMS) présentera une conférence à Toronto sur les routes 2+1, un concept utilisé dans plusieurs pays en Europe pour réduire les collisions. Photo : Mark Wilson

La ministre de l’Infrastructure, Laurie Scott et la ministre des Transports Caroline Mulroney participeront à la conférence. La présence du ministre des Affaires Municipales Steve Clark a également été confirmée.

Une association centenaire

D'autres dossiers occuperont les conférenciers jusqu'à mercredi, comme le transport en région, le recyclage, le réseau 5G et la gestion d'actifs. Un atelier sur le développement économique du Nord sera également présenté.

Selon Roger Sigouin, le Nord de l’Ontario a un fort potentiel économique. On a le train qu’on veut améliorer, on a le gaz naturel, on a de l’électricité à meilleur marché, c’est de faire un peu de publicité avec le développement de la région et d’offrir ce que l'on a , affirme-t-il.

L’Ontario Good Roads Association compte 444 membres et a célébré son 125e anniversaire l’année dernière.