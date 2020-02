Des chercheurs de Sherbrooke veulent améliorer les sauvetages en montagne

Le médecin résident en orthopédie Guillaume Grenier est à l'origine de ce projet de recherche, qui pourrait permettre d'améliorer les pratiques des patrouilleurs.

Il cherche à savoir si les techniques de mobilisation et de transport lors de sauvetages en montagne sont appropriées.

« Il a peu de recherches faites dans le milieu préhospitalier. La recherche médicale se fait surtout en hôpital, dans des milieux contrôlés », explique-t-il.

Tout ce qui est mobilisation à l'extérieur de l'hôpital est quand même étudié, mais la littérature n’est pas très solide. Et c’est quand même le milieu où l’accident a lieu. Il y a beaucoup de temps qui se passe entre le moment où l’accident a lieu et le patient arrive à l'hôpital, donc c’est une période très intéressante, ajoute Guillaume Grenier

Dans la prise en charge d’un blessé avec des blessures potentielles au niveau de la colonne, l’immobilisation est très importante , expose le professeur titulaire au département de chirurgie, Patrick bossé.

Ce dernier explique qu'actuellement, les protocoles exigent l'utilisation du collet cervical avant de transporter le patient vers une ambulance. Mais son installation comporte son lot de défis.

En situation de montagne avec un dénivelé, avec le froid, c’est quand même difficile et ça demande des précautions , soutient Patrick Bossé.

Un mannequin intelligent

Pourrait-on avoir les mêmes résultats lors du transfert de la personne sans mettre le collet cervical? C’est la question à laquelle les chercheurs souhaitent répondre.

À l'aide d'un mannequin intelligent qui a des capteurs au niveau du cou, ils évaluent les mouvements de la tête lors d’une simulation de sauvetage.

Ça jamais été fait, surtout pas avec un modèle de réalité augmentée comme on a en ce moment, sur une piste de ski dans des conditions véritables, comme on les vit comme patrouilleur explique le chirurgien vasculaire au CIUSSS de l'Estrie-CHUS Marc-Antoine Despatis, qui est aussi patrouilleur au Mont-Orford.

On est dans une piste de 45 degrés à faire des roulés avec un mannequin pour voir comment ça se passe, avec ou sans collet. Marc-Antoine Despatis, chirurgien vasculaire au CIUSSS de l'Estrie-CHUS et patrouilleur au Mont-Orford

Le Dr Despatis explique qu'il est important d'évacuer le blessé de la montagne le plus rapidement possible, de la façon la plus sécuritaire

. Les conditions sont souvent difficiles, il fait froid et il vente. Et on est obligé de dénuder le cou du blessé pour mettre un collet cervical. Si on pouvait se passer de cette étape-là et avoir d’aussi bons résultats, ça aiderait beaucoup les patients sur les pistes de ski , conclut Marc-Antoine Despatis.

Des données seront aussi collectées lors d'une autre fin de semaine d’expérimentation, les 14 et 15 mars prochain.