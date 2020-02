Bienvenue à Schitt’s Creek et Anne avec un E, grands gagnants aux prix ACTRA

Les séries de CBC Bienvenue à Schitt’s Creek (Schitt's Creek) et Anne avec un E (Anne with an E) se sont distinguées lors de la cérémonie de remise de prix de l’Alliance des artistes canadiens du cinéma, de la télévision et de la radio (ACTRA) à Toronto, samedi.

L’émission Bienvenue à Schitt’s Creek a mérité, pour une deuxième année consécutive, le prix du meilleur ensemble d’acteurs et actrices remis par les membres de l’ACTRA. Tous les autres prix de la soirée, récompensant des comédiennes et comédiens canadiens, étaient plutôt décernés par un jury.

Produite par CBC, la comédie – qui connaît un succès mondial depuis qu’elle a été reprise sur Netflix – en est actuellement à sa sixième et ultime saison.

Le prix de la meilleure interprétation masculine est allé à Dalmar Abuzeid, qui joue le rôle d’un matelot trinidadien dans Anne avec un E. Cette série de CBC est inspirée du célèbre roman Anne… la maison aux pignons verts, de l’autrice canadienne Lucy Maud Montgomery.

Celle qui tient le rôle de sa femme dans la série, l’actrice Cara Ricketts, a aussi été récompensée, remportant le prix de la meilleure interprétation par une femme.

La comédienne Bryn McAuley et l’acteur Carter Hayden ont reçu des prix pour leur travail de voix sur la série animée Hotel Transylvania: The Series.

Le prix d’excellence de l’ACTRA à Toronto a été remis à l’actrice Jean Yoon pour la série Kim’s Convenience, et le prix du meilleur cascadeur ou de la meilleure cascadeuse a été décerné à Kevin Rushton, qui est mort l’an dernier.

La branche torontoise de l’organisation est le plus grand regroupement au sein de l’ACTRA, qui représente plus de 15 000 membres des quelque 25 000 professionnels et professionnelles travaillant au sein de l’industrie du cinéma, de la télévision et de la radio de langue anglaise au Canada.

La présidente de l’ACTRA, Theresa Tova, s’est réjouie samedi de constater que l’industrie est en pleine forme au pays.

Nous sommes dans une neuvième année consécutive de croissance continue dans notre industrie , a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Les prix Écrans canadiens, qui récompensent le meilleur des films canadiens et de la télévision de langue anglaise au pays, doivent être remis le 29 mars à Toronto. Bienvenue à Schitt’s Creek et Anne avec un E y mèneront la parade dans la catégorie des séries télévisées, avec respectivement 26 et 17 nominations chacune.