La Société des Jeux de l’Acadie dévoile les prochaines municipalités hôtesses

C’est Memramcook qui rendra des jeunes heureux en 2021, tandis que Bouctouche prendra le relais l’année suivante. C'est ce qu'a indiqué le comité organisateur dimanche, par voie de communiqué.

Les recherches s’effectuent à Memramcook, au Nouveau-Brunswick, considéré comme le « berceau » de l’Acadie. Photo : Radio-Canada

Après quelques visites des organisateurs dans ces deux municipalités, ils disent avoir été agréablement surpris de constater toutes les installations mises en place dans la région.

Des bénévoles seraient déjà prêts à commencer le travail, selon le président de l’organisme jeunesse, Yves Arsenault.

Le président de la Société des Jeux de l'Acadie, Yves Arsenault, lors du Déjeuner des Jeux, lançant les commémorations des 40 ans des Jeux. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

Pour Memramcook, un petit défi s'impose toutefois : les pistes de course quasi inexistantes dans le coin. La solution envisagée jusqu'à présent est d'utiliser les infrastructures de l'université Mount Allison, à Sackville.

« On veut vraiment avoir les finales et le plus d'événements possible directement à Memramcook », indique le président de la Société des Jeux.

Les municipalités acadiennes ont toutes deux de l'expérience quant à l'organisation de la finale, puisqu'elles ont déjà été hôtes des Jeux de Memramcook en 1987 et de Bouctouche en 1985.

Yvette Finn, à gauche, reçoit le drapeau des jeux, en 1987, symbole de la délégation championne. Photo : Radio-Canada

Il faut rappeler que les Jeux de l’Acadie avaient eu énormément de difficulté à trouver une ville hôtesse pour le rassemblement de 2021. Les organisateurs avaient alors lancé un appel au public.

« Pour 2021, on était encore à la recherche, Memramcook nous a tendu à main, donc il fallait qu'elle nous soumette une candidature et on était très satisfait de celle-ci », soutient Yves Arsenault.

Mais Memramcook aura moins de temps pour se préparer à l'accueil des jeunes, vu le retard enregistré cette année.

« Là-bas ils ont beaucoup de gens d'expérience, il y a de beaux partenariats aussi qui vont se développer. »

Pour 2020, la Finale des Jeux de l'Acadie prendra place à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, du 25 au 28 juin.

Un nouveau logo!

Les Jeux de l’Acadie arboreront aussi un tout nouveau logo « à la saveur 2020 ».

« Le logo des Jeux de l’Acadie, c’est devenu bien plus qu’une simple image au cours des années. Nous sommes très fiers de la version modernisée adoptée cette fin de semaine. C'est une belle touche sans trop l'avoir éloigné de l’ancienne version. », explique Angie Aucoin, responsable du marketing des Jeux de l’Acadie.