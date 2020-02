Un hôtel à l'abandon depuis 30 ans irrite des résidents de Lac-Sainte-Marie

Fenêtres brisées, graffitis, murs décrépis, structures devenues apparentes, moisissures, infiltrations d'eau, fils électriques coupés... L'Hôtel Mont Ste-Marie tombe en ruine. Construit en 1976, il avait pourtant connu des heures de gloire.

C'était vraiment un hôtel 5 étoiles et c'était fantastique , se rappelle un résident de Lac-Sainte-Marie, l'ancien conseiller municipal Sandy Mackay.

Sandy Mackay est un ancien conseiller municipal du village de Lac-Sainte-Marie. Photo : Radio-Canada / Hugo Bélanger

Bon nombre de propriétaires de chalets et de condos situés en face de l'hôtel voient d'un mauvais œil son délabrement progressif.

L'un des problèmes, c'est la pollution visuelle et environnementale et, dedans, la contamination avec les moisissures , fait remarquer M. Mackay.

Selon lui, il représente aussi un danger pour les jeunes qui sont tentés d'y rentrer.

Autre hic pour certains résidents du village : leurs condos qui font face à l'hôtel, formant autrefois un complexe avec ce dernier, en sont dépendants, puisqu'il abrite leurs compteurs d'électricité. L'avenir de ce bâtiment pourrait donc avoir des répercussions sur eux. S'il était démoli, par exemple, cela pourrait représenter un casse-tête.

Yvon Blanchard, le directeur général de Lac-Sainte-Marie en entrevue à Radio-Canada. Photo : Radio-Canada / Hugo Bélanger

Une renaissance?

Depuis plusieurs années, des investisseurs ont tenté de faire revivre l'hôtel, mais en vain. Toutefois, un nouveau projet hôtelier est dans les cartons du dernier acheteur de l'édifice.

On veut développer un hôtel international à cette place-là , soutient Mohamed Abib, qui a acquis le bâtiment aux enchères pour 40 000 $ en 2018. Néanmoins, pour mettre en oeuvre son projet, il recherche des partenaires d'affaire de la région.

Directeur général de Lac-Sainte-Marie, Yvon Blanchard soutient que la Municipalité fera tout en son pouvoir pour soutenir ce projet.

On est là pour l'aider, pour ouvrir des portes au niveau provincial, au niveau fédéral, pour faciliter les rencontres et faciliter aussi les discussions , assure M. Blanchard.

MM. Blanchard et Abib croient que le village pourrait tirer profit de la rénovation de l'hôtel, puisqu'il manque de places d'hébergement.

On a des villégiateurs, des touristes, des excursionnistes qui rentrent le matin et sortent le soir. Si on avait un centre d'hébergement, ils y passeraient peut-être quatre jours ici , prévoit le directeur général.

Ce dernier prévoit d'organiser prochainement une réunion entre des représentants de la Ville, le propriétaire et des résidents.

Avec les informations de Boris Proulx