L'OBVT va collaborer dans un projet de gestion intégrée de l'eau de la rivière des Outaouais

Le projet s'accompagne d'une enveloppe financière de plus de 351 000 $ pour sept OBV impliqués, dont l' OBVTOrganisme de bassin versant du Témiscamingue .

Le Regroupement des Organismes de bassins versants du Québec assurera la coordination du projet qui implique également d'autres partenaires comme la Table de concertation régionale (TCR) Haut-Saint-Laurent-Grand Montréal.

L'objectif est de mieux répondre aux attentes des acteurs du milieu et assurer une action concertée sur les enjeux propres au bassin versant de la rivière des Outaouais.

La directrice générale de l' OBVTOrganisme de bassin versant du Témiscamingue Marilou Girard Thomas compte aborder les préoccupations du milieu en région.

On va aller s'asseoir justement à une table et notre rôle essentiellement sera de soulever des enjeux qui sont vraiment en fait associés à notre territoire, comme les espèces exotiques envahissantes, dit-elle. Étant donné justement la mobilité de la problématique c'est un enjeu qui a un grand avantage à être discuté avec l'ensemble des OBV et des autres acteurs du territoire. Il y a bien sûr la question des niveaux d'eau et les apports des matières nutritives, les apports des sédiments au plan d'eau .

À la fin de l'exercice, un premier plan régional de gestion des ressources en eau au Québec devrait être mis en place.