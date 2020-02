Des entrepreneurs de demain à l'honneur à Chicoutimi

Au total, plus de 100 étudiants de l' UQACUniversité du Québec à Chicoutimi , du Collège d'Alma ainsi que du Cégep de Chicoutimi, de celui de Jonquière et de celui de Saint-Félicien ont participé au Marathonariat collectif 2020 vendredi et samedi.

Durant ces deux jours, ils ont eu l'occasion d'assister à des ateliers et à des conférences en plus d'avoir droit aux conseils de mentors.

Ils ont ainsi pu développer des projets d'affaires qui ont été évalués par un jury.

Des prix variant de 500 à 1250 dollars ont été décernés aux promoteurs des projets les plus prometteurs.