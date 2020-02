Les Canucks donnent une leçon aux Bruins

Tyler Toffoli a inscrit ses deux premiers buts avec sa nouvelle équipe en plus d'ajouter une aide et les Canucks de Vancouver ont donné une leçon de hockey aux Bruins de Boston en l'emportant 9-3, samedi soir.

Toffoli disputait son deuxième match avec les Canucks, après avoir été acquis des Kings de Los Angeles le 17 février. Il avait obtenu une mention d'assistance à sa première partie, le 19 février.

Troy Stecher a récolté un but et deux aides alors que J.T. Miller s'est fait complice de trois filets des Canucks, qui ont grimpé en deuxième place de la section Pacifique, à deux points des Golden Knights de Vegas et du premier rang.

Bo Horvat, Adam Gaudette, Tanner Pearson, Loui Eriksson, Elias Pettersson et Jake Virtanen ont joint le festival offensif pour la formation de Vancouver. Jacob Markstrom a terminé le match avec 34 arrêts.

David Pastrnak a marqué ses 44e et 45e buts de la campagne pour reprendre l'exclusivité du premier rang de la LNH à ce chapitre. Chris Wagner a ajouté un but pour les Bruins.

Tuukka Rask a effectué 21 arrêts avant d'être remplacé en troisième période par Jaroslav Halak. Ce dernier a accordé trois buts en huit tirs.