La Déesse des mouches à feu : criant de vérité

Présenté en grande première mondiale et en compétition dans la catégorie « Génération 14plus » de la Berlinale 2020, La Déesse des mouches à feu d'Anaïs Barbeau-Lavalette est un film coup de poing, brutal et qui dérange.

Le roman La Déesse des mouches à feu (2014 – Le Quartanier) de l'autrice Geneviève Pettersen s'est écoulé à des dizaines de milliers d'exemplaires et, après l'avoir dévoré en une seule nuit, la réalisatrice Anaïs Barbeau-Lavalette a décidé d'en faire un film. La belle idée!

Le roman met en scène Catherine, une adolescente de quatorze ans aux prises avec le divorce de ses parents pas toujours parfaits dans le Chicoutimi-Nord des années 1990. Cette période trouble pendant laquelle on achetait d'un côté des « Discmans » tout en faisant de l'autre côté « des cassettes » de nos chansons préférées.

En pleine crise existentielle, Catherine se tourne vers la fête et la drogue. La mauvaise idée. Il y a beaucoup du vécu de Geneviève Pettersen là-dedans, qui s'était fait dire à l'époque par le directeur de son école qu’elle ne ferait jamais rien de [sa] vie si [elle] continuait comme ça.

Le film maintenant.

Dans la vision cinématographique d'Anaïs Barbeau-Lavalette, Catherine a 16 ans. La réalisatrice explique ce vieillissement par cette volonté de se rapprocher le plus possible de l'âge de l'actrice Kelly Depeault qui a 17 ans.

Je crois aussi que c'est parce que certaines scènes n'auraient tout simplement pas passé la rampe auprès d'un certain public. Je pense aux deux scènes crues (ça fait longtemps qu’on n’avait pas vu ça) et à toutes celles où l'adolescente enfile à plein nez des « clés » de cocaïne. Pendant près de deux heures, il y a plus de drogues dans ce film que pendant toute la tournée des Rolling Stones de 1973. On fume, on boit, on sniffe à qui mieux mieux.

Dans tout ce tourbillon, Catherine dit : « Je m'en fout » et mange ses céréales tout en buvant de la bière. Pendant ce temps, son père écoute du Offenbach ( Ayoye! Tu me fais mal, à mon cœur d'animal ) et sa mère mange une barre nutritive en guise de repas tout en regardant les pylônes électriques derrière sa cour. Le courant ne passe plus dans cette famille. Débarquent alors des bottes faites en peau de serpent. Quel zoo!

L'adolescence est la période de l'amour fou, de l'amour éternel, de l'amour trahi et de l'amour niaiseux. Malgré les avertissements, les signaux d'alarme, il n'y a souvent rien à faire. La situation est tellement absurde, qu'à un moment donné il faut bien écouter Rock n Roll Suicide de David Bowie ou, encore mieux, Seul au combat des BB.

« Filmer de façon intime »

Le mérite de la réalisatrice Anaïs Barbeau-Lavalette est d'avoir trouvé un équilibre pour illustrer tout ce déséquilibre que constitue le période trouble de l'adolescence. Ces jeunes qui se tuent à petit feu à force de vouloir trop vivre, trop vite, elle les a bien transposés à l'écran.

J'avais le goût de filmer de façon intime , nous a-t-elle confié.

Par ailleurs, tous les jeunes comédiens (Kelly Depeault, Robin L'Houmeau, Noah Parker, Éléonore Loiselle, Antoine Desrochers et Marine Johnson) crèvent l'écran. Caroline Néron marque ici un retour au jeu après 13 ans d'absence. Elle est parfaite dans son rôle de mère au bout du rouleau. Normand D'Amour incarne aussi avec force le rôle du père.

La plus belle scène de ce film qui brille par sa vérité et sa sincérité est sans aucun doute celle de ces imperméables entrelacés sous la pluie, montrant de façon sublime l'impuissance devant le chaos. Le directeur de la photographie Jonathan Decoste n'a visiblement pas mangé ses céréales avec de la bière pendant ce jour de tournage.

Près de 800 personnes ont assisté à la première mondiale du film présenté à la Berlinale. Il n'y a pas eu d'ovation, mais des applaudissements nourris.

Car La Déesse des mouches à feu dérange, il est frontal et il s'adresse à un public averti. Je ne suis pas convaincu que tous les lecteurs du roman accepteront la proposition. Ce n'est pas tout le monde qui voudra vivre cette descente aux enfers.

La question maintenant : le film remportera-t-il un Ours de cristal à la Berlinale? Les paris sont ouverts!