Un adulte et un enfant tirés des flammes à Hamilton

Les pompiers de Hamilton ont secouru un adulte et un enfant dans un appartement en proie aux flammes samedi soir. Leurs états de santé demeurent inconnus.

Les pompiers ont été appelés à intervenir sur les lieux d’un incendie où l’on pouvait apercevoir des flammes s’échapper d’un balcon du sixième étage dans un immeuble d’habitation situé au numéro 44 de la route Glen, à Hamilton, vers 19 h, samedi.

Immédiatement, la situation a requis le déclenchement d’une alerte incendie multiple pour apporter des ressources supplémentaires sur les lieux de l’incident , a rapporté dans un communiqué le chef des services incendies de Hamilton, David R. Cunliffe.

Après avoir eu vent que des personnes pourraient se trouver à l’intérieur de l’appartement, une opération de recherche et de sauvetage active a été lancée et les pompiers ont retrouvé un adulte et un enfant dans l'appartement en feu.

Les pompiers ont administré les premiers soins aux deux patients avant qu'ils ne soient transportés à l'hôpital. Leurs états de santé demeurent inconnus.

L'incendie a été rapidement maîtrisé dans l'appartement, selon les autorités.

Aucun autre blessé n'a été signalé, mais un chien a péri dans l'appartement et un chat a été sauvé et ravivé par les pompiers.

Étant donné la nature des blessures subies par les deux personnes, le Bureau du commissaire des incendies a été avisé et assistera l'enquête pour déterminer les causes et les origines de l'incendie , a par ailleurs indiqué David R. Cunliffe.

L'appartement a subi des dégâts importants, mais le montant des dégâts est méconnu pour l'instant, a-t-il ajouté.