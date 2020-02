Les Vins de Sophie : des milliers de dollars pour les gens atteints d’un cancer

L’activité est nommée en l’honneur de Sophie Larivée, 22 ans, qui a eu un cancer lorsqu’elle était adolescente.

À l’âge de 12 ans, elle a eu un cancer des ovaires, révèle le pneumologue Yannick Poulin, du comité organisateur. Quand ça a fait cinq ans qu’elle était en rémission, elle a été déclarée guérie et sa grande soeur a décidé de se raser les cheveux pour l’occasion. Je me suis dit : pourquoi se faire raser les cheveux pour 1000 $? On va essayer de ramasser plus.

Les fonds amassés seront distribués à Leucan Estrie, à la Fondation Justin Lefebvre et à la Fondation Claude Durocher. Les Vins de Sophie, ce sont plusieurs gens du domaine médical et des affaires qui se rencontrent pour amasser des fonds pour trois fondations et deux familles de Leucan qu’on gâte chaque année , a ajouté Yannick Poulin.

Cette année, une adolescente en rémission sera envoyée avec sa famille faire de l’équitation dans l’Ouest américain. Un autre garçon sera quant à lui envoyé à Disneyworld.