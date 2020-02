L'adolescent blessé dans une intervention de la police d’Halifax a filmé l’incident

Dans un communiqué samedi, la Police régionale d’Halifax écrit qu’un jeune homme a subi une blessure durant l’arrestation et que deux agents ont été affectés à des tâches administratives à la suite de l’incident.

La mère explique que son fils, qui est Noir, a commencé à filmer la situation, car il se sentait ciblé.

Sur la vidéo de 22 secondes, on voit deux policiers sur le trottoir devant le centre commercial Bedford Place Mall. On entend le jeune homme leur dire : Je peux aller à l'intérieur si je veux.

L'un des agents lui rétorque : Tu seras arrêté.

Le garçon répond : Vraiment ? Pour quoi ? Avoir parlé ?

La réplique de l'agent est inintelligible sur la séquence. On le voit avancer vers le garçon et dire : Tu es en état d'arrestation.

L'image devient instable et s’obscurcit. On ne distingue plus ce qui se passe. On entend l'adolescent dire au policier : Ne me touche pas. Le policier dit : Tu es en état d'arrestation, ne bouge pas.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La mère de l’adolescent a partagé ces photos de blessures aux mains, et une autre au visage, que son fils aurait subi durant l'arrestation. Photo : Courtoisie / Photo obtenue par CBC

Le garçon demande : Qu'est-ce que tu fais ?

Le policier dit : Tu es en état d'arrestation, arrête de résister.

Le garçon demande : Pour quoi ? Pour quoi ?

La mère de l’adolescent a partagé des photos de blessures au visage et aux mains que son fils aurait subi durant l'arrestation. Elle dit qu'il a une coupure sous un oeil et plusieurs aux doigts. Elle affirme qu’il a souffert d’une commotion cérébrale.

Aucune accusation n'a été déposée contre l'adolescent et il a été autorisé à rentrer à la maison.

La version des policiers

Dans un communiqué samedi après-midi, la Police régionale d’Halifax indique avoir été appelée à répondre, vendredi vers 19 h 30, à un incident impliquant deux jeunes personnes, l’une de sexe masculin et l’autre de sexe féminin, au Sunnyside Mall, un centre commercial du secteur Bedford.

C’est à moins d’une dizaine de minutes à pied de cet endroit, au centre commercial Bedford Place, que les deux jeunes ont été repérés par les agents, explique la police.

Au cours de l’arrestation, le jeune de sexe masculin a subi une blessure , écrit le service policier d’Halifax.

La police n’a pas divulgué pas les motifs de l’intervention ni les raisons qui ont incité les agents à procéder à l’arrestation de l’adolescent.

La nature de la blessure du jeune homme ou son état de santé n’ont pas été précisés non plus par le service policier.

La version de la mère

Selon la mère de l’adolescent, celui-ci se trouvait au centre commercial Sunnyside Mall avec une amie lorsqu’ils ont été abordés par un garde de sécurité, qui leur aurait dit qu'ils n'avaient pas le droit d'être où ils se trouvaient.

Toujours selon la mère, le garçon aurait demandé de connaître la raison pour laquelle son amie et lui se faisaient suivre à travers le centre commercial. Il aurait aussi demandé au garde de sécurité si c’était parce qu’il est Noir. Le gardien aurait ensuite appelé la police.

La « police des polices » se saisit du dossier

Le dossier est maintenant confié à l’Équipe d'intervention en cas d'incident grave de la Nouvelle-Écosse ( SiRTSerious Incident Response Team ), une agence indépendante qui enquête sur les incidents graves ou de nature délicate mettant en cause la police.

Le service policier d’Halifax a indiqué avoir affecté deux agents à des tâches administratives. Ils ne réintégreront pas leurs tâches régulières avant au moins la fin de l’examen du dossier par cette équipe indépendante.

En novembre dernier, le chef de la Police régionale d'Halifax a présenté des excuses à la communauté noire de la Municipalité pour les contrôles de rue qui étaient pratiqués par ses agents et les ciblaient disproportionnellement.

Selon le rapport présenté en 2019 par le criminologue Scot Wortley, ces interventions qualifiées de contrôles « de routine » ciblaient les Noirs au moins six fois plus souvent que les Blancs. Cette pratique a subséquemment été interdite par le ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse.