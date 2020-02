Reprise du service de Via Rail lundi entre Ottawa, Montréal et Québec

Via Rail reprendra son service sur toutes les routes entre Québec, Montréal et Ottawa, à partir de lundi. La compagnie de transport ferroviaire l’a annoncé dans un communiqué de presse publié dimanche.

Par ailleurs, les trains 26 et 28, desservant Ottawa et Québec, étaient en service dès dimanche.

La situation demeure toutefois inchangée en ce qui à trait aux autres services de VIA Rail toujours paralysés par le blocage ferroviaire dans la région de Belleville, en Ontario.

Tous les autres trains de Via Rail sont donc annulés jusqu’à nouvel ordre, sauf entre Sudbury et White River, en Ontario, et Churchill et The Pas, au Manitoba.

Pour la seule date du 22 février, 723 trains ont été annulés en raison des blocages.

La compagnie, qui a recensé à plus de 127 000 le nombre de passagers affectés, a mentionné qu’elle continuait de « suivre l’évolution des événements à travers le pays ».

L'interruption quasi nationale du service sur les voies ferrées a commencé le 13 février après avoir touché les trains à l'est de Toronto.

Depuis le 6 février, des manifestants soutenant les Mohawks de Tyendinaga se sont installés à côté des voies ferrées près de Belleville, en Ontario, pour protester contre les patrouilles de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) dans le territoire de Wet'suwet'en, dans le nord de la Colombie-Britannique, ainsi que la construction du gazoduc de Coastal GasLink.