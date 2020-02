Des chiens sans laisse qui dérangent

Un règlement municipal prévoit pourtant qu’un propriétaire de chien qui n’a pas le contrôle sur son animal peut écoper d’une amende de 75 $.

La problématique est grandissante. Des marcheurs réclament l’intervention des policiers.

Quand ils arrivent vis-à-vis des enfants, c’est un peu épeurant pour eux et même pour nous, parce qu’on ne sait pas comment ils réagissent chaque fois, souligne un résident du quartier.

Il se dit las d'être chargé, avec son enfant, à répétition par des chiens en liberté.

C’est connu des gens que les chiens marchent avec leur maître sans laisse. Aussitôt qu’on sort du cercle ici, on les rattache et on peut retourner à notre auto , indique une propriétaire de chien, Pascale Saint-Pierre.

La police de Trois-Rivières incite les citoyens à lui téléphoner lorsqu'ils constatent qu'un animal est en liberté.

Si les gens se trouvent en présence d’un animal dangereux ou dont le propriétaire n’a pas le contrôle, on incite les gens à nous appeler rapidement. On a déjà vu des morsures assez graves et même des poursuites au civil. On espère ne pas en venir là, souligne le porte-parole de la police de Trois-Rivières, Luc Mongrain.

Déjections

L'autre problème soulevé par des marcheurs, c'est la présence d'excréments canins en grande quantité le long du sentier. Lors du passage de Radio-Canada, des excréments jonchaient le sol, alors qu’une poubelle pour en disposer se trouvait à moins d’un mètre.

Le sentier derrière les installations d'Hydro-Québec, près du boulevard des Chenaux, est jonché d'excréments canins. Photo : Radio-Canada

D’ailleurs, des déjections se trouvaient partout le long de la piste de randonnée pédestre. Des sacs remplis de matières fécales se trouvaient sur le bord du sentier.

On peut être respectueux et tous cohabiter ensemble dans la forêt , estime pour sa part Pascale Saint-Pierre.

