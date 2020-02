Des centaines de postulants au salon de l’emploi du CIUSSS de l’Estrie-CHUS

La pénurie de main-d'oeuvre au sein du réseau de la santé de l'Estrie est bien connue. Le salon de l'emploi organisé samedi par le CIUSSS de l’Estrie-CHUS à Granby et à Sherbrooke en démontre toute l'ampleur. Malgré la mauvaise presse entourant parfois le domaine de la santé, ils ont été plus de 1000 à se présenter.

En tout, 1000 postes sont à combler dans le réseau de la santé en Estrie. Certains sont venus de partout à travers la province pour se dénicher un emploi dans la région. J’aimerais avoir un emploi en éducation spécialisée. Présentement je suis à l’emploi du CIUSSS de Montréal , a confié Catherine Roy.

Confrontée à une importante pénurie de main-d'oeuvre, la direction du réseau de la santé en Estrie espérait beaucoup de cette journée.

On a de grands défis et on a besoin de gens pour les relever. De voir que les gens sont prêts à les relever avec nous, je pense que c'est mission accomplie pour la journée , s’est réjoui le président-directeur général du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, Stéphane Tremblay.

Ils ont été nombreux à manifester leur intérêt lors de cette plus grande foire de l’emploi organisée pour pourvoir des postes dans une cinquantaine de métiers, malgré des conditions de travail souvent décriées au cours des dernières années.

Je crois effectivement que parfois c'est difficile, mais c'est gratifiant de travailler dans le réseau de la santé, a clarifié Stéphane Tremblay. On aide toujours quelqu'un quelque part dans un moment de vie où c'est plus difficile. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens dans la population qui souhaiteraient participer à cette aventure-là.

Plusieurs travailleurs ont été embauchés sur place le jour même. Les autres postulants seront rencontrés d’ici le 2 mars.