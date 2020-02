Le Drakkar persiste et signe contre les Foreurs de Val-d'Or

Trois fois plutôt qu'une, les hommes de Jon Goyens ont coupé l'herbe sous le pied des Foreurs qui ont tenté de prendre l'avance jusqu'à la fin de la deuxième période, avant de s'incliner en troisième.

C'est Alexandre Doucet, des Foreurs, qui a ouvert le bal en marquant le premier but de la rencontre, dans la première minute de la première période.

Gabriel Proulx, du Drakkar, a répliqué quelques minutes plus tard, en marquant un but aidé de Valentin Demchenko et de Raivis Kristians Ansons. Il s'agit du 19e but cette saison pour Gabriel Proulx.

Seulement quelques secondes plus tard, le numéro 98 des Foreurs, Olivier Mathieu, a compté le troisième et dernier but de la première période, permettant à son équipe de mener 2-1.

L'équipe de Baie-Comeau n'a pas tardé à égaliser le pointage dès la première minute de la deuxième période, mais Olivier Mathieu a profité d'un avantage numérique pour atteindre le filet une seconde fois.

Répliquant une fois de plus, les joueurs du Drakkar ont su profiter à leur tour d'un avantage numérique pour égaliser la marque. C'est Alexandre Parent qui a réussi ce dernier but de la deuxième période, avec l'aide de ses coéquipiers Alex Falardeau et Keenan MacIsaac.

Le Drakkar domine en 3e

Cette valse de répliques s'est arrêtée en dernière période, alors que l'équipe nord-côtière a su dominer sa rivale.

Le numéro 29 du Drakkar, Nathan Légaré, a réalisé le but gagnant à la huitième minute.

Son coéquipier Mikisiw Awashish a rapidement marqué le cinquième but de l'équipe, puis Nathan Légaré est revenu au filet en réussissant son 30e but cette saison.

C'est le numéro 21 du Drakkar, Antoine Rochon, qui a compté le dernier but de la rencontre, scellant le pointage à 7-3.