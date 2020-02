Donald Trump fils obtient un permis pour chasser un grizzly en Alaska

Le fils du président des États-Unis a remporté une loterie que l'Alaska organise pour donner le droit à des non-résidents de chasser entre autres des ours, des orignaux ou des caribous.

« Nous avons des milliers de demandes », explique Eddie Grasser, le responsable de la protection de la faune auprès du département de la Pêche et de la Chasse. « À savoir qui va gagner, tout est de la chance, une question de hasard ».

Peu de candidats

Cependant, dans le cas de Donald Trump fils, ce dernier a fait partie de seulement trois non-résidents qui ont demandé de chasser le grizzly alors que 27 permis de ce genre pouvaient être attribués pour cette région de l’Alaska, précise, M. Grasser.

Autrement dit, 24 permis de chasse au grizzly n’ont pas été accordés vendredi par manque de candidats.

Le fils du président américain est un grand amateur de chasse. En tant que non-résident de l’Alaska, il devra payer un coupon de transport de 1000 $ US et 160 $ US pour son permis.

M. Trump a souvent chassé en Alaska et au Canada.