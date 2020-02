Des enfants s'initient à la pêche sur glace lors de la Fête d'hiver de Rouyn-Noranda

Des familles ont participé à une activité d'initiation à la pêche blanche lors de la Fête d'hiver de Rouyn-Noranda samedi. C'est une activité qui permet aux enfants d'apprendre les techniques de pêche sur glace et d'obtenir un permis de pêche gratuit, valide jusqu'à l'âge de 18 ans.

Des parents et leurs enfants accrochent de petites boules rouges à l'extrémité de leur fil de pêche pour attirer les poissons. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Sur le lac Osisko, des familles patientent autour d'une vingtaine de trous de pêche. Richard Rollin est venu avec sa fille de 9 ans, Emma. Il affirme qu'ils vont souvent pêcher, surtout pendant l'été. Ça fait un gros trois ans qu'on y va souvent, à la pêche, on a notre permis, on a le droit, mais là, avec son permis, elle va pouvoir pogner son poisson, le décrocher, le fileter, plus tard, pas tout de suite, dit-il. C'est ça qu'on veut, pour qu'elle se débrouille.

Richard Rollin et sa jeune fille Emma (à sa droite) qui va à la pêche depuis quelques années, sont venus avec leur famille s'initier à la pêche blanche. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Emma agite tranquillement sa brimbale. On a parlé des poissons, et puis en ce moment on pêche , se réjouit-elle, racontant ensuite la fois où elle a attrapé un doré mesurant 14 pouces.

L'Association des chasseurs pêcheurs de Rouyn-Noranda organise l'activité depuis plusieurs années. Émile Fay, secrétaire-trésorier de l'Association, affirme que cette activité forme et sensibilise la relève de pêcheurs de la région. C'est important de leur montrer et de tout de suite leur inculquer les bonnes moeurs, alors d'avoir un permis de pêche, d'avoir de respecter les bonnes prises, de respecter les dimensions de poissons, de respecter la nature parce que oui c'est là présentement, mais on veut que ce soit là pour longtemps, aussi , souligne-t-il.

Alain Harvey, Jacques Brisson et Émile Fay, de l'Association des chasseurs et pêcheurs de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

William Boucher, 6 ans, va souvent à la pêche durant l'été avec ses parents et son grand-père. Aujourd'hui, il apprend les techniques de pêche blanche avec enthousiasme. On met la canne à pêche dans l'eau, et puis on attend qu'il y ait un poisson, énumère-t-il.

Il aime ça, c'est un mordu de pêche, raconte sa mère, Stéphanie Pellerin. C'est une petite fierté pour lui d'avoir son propre permis, comme ça, il n'aura pas besoin d'emprunter le permis à papa pour aller à la pêche, il peut apporter son permis quand il ira avec son papi, donc il est content d'avoir son permis à lui.

Une des membres de l'Association des chasseurs et pêcheurs de Rouyn-Noranda présente les différentes sortes de poisson que l'on peut pêcher pendant la saison hivernale. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Les enfants pourront repartir avec leur brimbale, leur ligne de pêche, et un permis valide jusqu'à leurs 18 ans.