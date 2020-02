Une première compétition de ski alpin en 10 ans à Gaspé

Une centaine de skieurs provenant de six clubs de ski se sont réunis au Mont-Béchervaise, à Gaspé, pour la Compétition Zone Est-du-Québec qui se tient du 22 au 23 février.

C'est la première fois depuis près de 10 ans que Gaspé accueille une telle compétition.

C'est une compétition axée sur les plus jeunes, les catégories U8, U10, U12, donc de 6 à 11 ans et là on a à peu près une centaine de coureurs , précise l'entraîneur pour le Club alpin Mont-Béchervaise, Frédérick Sainte-Croix.

Il s'agit de la deuxième compétition de l'année pour les jeunes présentée par la Zone Est-du-Québec, qui regroupe les clubs des stations Mont-Béchervaise, Mont-Castor, Mont-Comi, Mont Saint-Mathieu, Pin Rouge et Val-D'Irène.

La compétition se déroule les 22 et 23 février au Mont-Béchervaise, à Gaspé. Photo : Radio-Canada / Bruno Lelièvre

Depuis le retour du club alpin Mont-Béchervaise, en 2017, l'engouement pour le ski se fait bien sentir à Gaspé.

On est un des clubs avec le plus d'inscriptions dans la zone. Il y a donc un fort intérêt pour le ski alpin à Gaspé, on est super contents. Frédérick Sainte-Croix, entraîneur bénévole pour le Club alpin Mont-Béchervaise

Ça connaît une popularité vraiment très grande. Ça nous a permis de refaire nos classes, de nous préparer pour accueillir une compétition de la zone , se réjouit M. Sainte-Croix.

Il s'agit de la première compétition de ski alpin en près de 10 ans à Gaspé. Photo : Radio-Canada / Bruno Lelièvre

Son enthousiasme est partagé par les jeunes compétiteurs, dont Raphaël Lapointe, du club du Mont-Castor, à Matane.

Ce n'est pas la vitesse qui compte, c'est l’encouragement, l’esprit d’équipe... L'important c'est d'y aller, pas de gagner , affirme le skieur de 11 ans.

La dernière course de la Zone Est-du-Québec se tiendra au Mont-Castor, à Matane, les 28 et 29 mars.

Avec les informations de Bruno Lelièvre