La grève des services de garde en milieu familial touchera Matagami

Ce moyen de pression fait écho à leurs inquiétudes concernant le renouvellement de leur contrat de travail.

Selon le conseiller syndical à la CSN, Sylvain Nolet, il existe un ou deux services de garde en milieu familial à Matagami, affiliés au CPE des P’tits Maringouins.

C'est un petit milieu, Matagami, sauf que quand on travaille et qu'on n'a pas de service, c'est un peu plus difficile de s'organiser, reconnaît M. Nolet. Par contre, jusqu'à maintenant, les parents sont assez sensibles de voir le peu d'avancement dans leurs négociations. Alors je ne pense pas que ça crée beaucoup de vagues parce que les gens sont conscients du travail qu'ils [les responsables de service de garde] font et des services qu'ils donnent, même qu'il y a des parents qui signent des lettres d'appui pour demander au ministère de progresser dans les négociations.

Sylvain Nolet précise que les responsables de service de garde en milieu familial tentent de renégocier, entre autres, la hausse du salaire au même rythme que l'inflation, ainsi que la reconnaissance de leur travail avec des emplois similaires dans le même secteur.

La difficulté qui se pose, c'est que peu de gens veulent s'orienter vers ce travail-là, et il n'y a pas de relève, rapporte-t-il. [...] Donc, dans ces gens-là, il y en a plusieurs qui commencent à penser "Est-ce que ça vaut la peine de continuer à travailler dans ce milieu-là?" Ça ferait en sorte qu'il y aurait moins de parents et moins d'enfants qui pourraient bénéficier des services de ces gens-là.

Les responsables de service de garde en milieu familial de la CSN n’offriront pas de services de garde entre 7 h et 12 h le 28 février.