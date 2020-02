Premier salon des collectionneurs de timbres et de monnaies à Jonquière

D'importants collectionneurs au Québec étaient sur place pour acheter, vendre et faire évaluer des morceaux de leur collection.

Le centre des congrès était rempli de billets et pièces de monnaie ainsi que des timbres parfois très rares et dispendieux.

Dans les exposants, je vous mentirais pas si je vous dis que ça va aller à quelque millions. Christian Proulx, président de la Société des numismates du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le Premier grand salon timbres et monnaies du Saguenay-Lac-Saint-Jean avait pour but de réunir des numismates et des philatélistes du Québec afin d’échanger entre eux, mais aussi pour initier les curieux à ce passe-temps. Il y en a beaucoup qui commencent. J’ai parlé à des monsieurs tout à l’heure qui nous disent "Je suis juste venu voir". Mais c’est comme ça que ça commence. Quand tu vois les collections que les gens peuvent avoir, tu prends une pièce, tu la trouves belle, tu l’achètes et là tu as la piqûre , a poursuivi Christian Proulx.

Le salon des collectionneurs de timbres et monnaies a pour but de réunir des numismates et des philatélistes du Québec afin d’échanger entre eux. Photo : Radio-Canada

Et qui sait, peut-être avez-vous en votre possession une pièce ou un billet de monnaie valant de plusieurs milliers de dollars sans le savoir. Une telle pièce de collection pourrait d’ailleurs faire le bonheur de certains collectionneurs.

Je suis convaincu qu’il y a un paquet de trésors dans les tiroirs qui traînent qui ne demandent qu’à être découverts. Parfois, on cherche les trésors pas aux bonnes places. Fouillez dans vos tiroirs, on ne sait jamais ce qu’on peut trouver. Charles Boivin, numismate