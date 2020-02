Accident à Wickham : une motoneigiste dans un état critique

L'accident est survenu vers 11 h 15 sur le sentier de motoneige 45, situé à deux kilomètres de la route 139.

Selon les premières informations, deux motoneigistes circulaient en direction de Wickham. Le premier se serait aperçu de l’absence de la personne qui le suivait. Il a fait demi-tour et il a constaté que la motoneigiste qui l’accompagnait aurait fait une sortie de piste à l’approche d’une courbe et terminé sa course contre un arbre , a expliqué le porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Louis-Philippe Bibeau.

La victime est une dame âgée d’une quarantaine d’années. Elle a été transportée dans un centre hospitalier dans la région de Drummondville.

Elle a été grièvement blessée et présentement nous craignons pour sa vie , a mentionné le porte-parole de la SQ.

Une enquête est en cours. Un policier en enquête collision est sur les lieux afin de déterminer les causes et les circonstances de cette collision , a clarifié Louis-Philippe Bibeau.

Chaque année, en moyenne, près de30 personnes perdent la vie en utilisant une motoneige.