Pénurie de places en garderie: des parents pressent Québec d'agir

Devant la multiplication des fermetures de garderies en milieu familial, des familles se retrouvent dans des situations ingérables. Pour certaines mères, le retour au travail après un congé de maternité est même compromis.

L'organisatrice de la manifestation, Shella-Ann Schinck, cherche désespérément un milieu de garde pour sa fille de dix mois. En fréquentant différentes pages Facebook, elle a constaté qu'un nombre important de parents vivent la même incertitude.

Ce qu'on voit, ce sont des parents qui lancent des appels à l'aide parce que soit leur milieu a fermé ou ils sont en démarche pour trouver un premier milieu de garde. C'est sûr qu'à ce temps-ci de l'année, la pénurie est plus importante parce qu'il n'y a pas de roulement. , déplore Shella-Ann Schinck. Pour les places poupons, le problème est plus criant , précise-t-elle.

Les familles rassemblées samedi ont demandé au gouvernement de passer aux actes pour avoir plus de places en garderies. Photo : Radio-Canada / Melissa Fauteux

Les manifestants, venus pour la plupart en famille, demandent au gouvernement de prendre action.

Moi mon rêve en tant que maman, c'est que chaque famille puisse choisir le milieu qui lui convient. Que ce soit un CPE, un milieu familial subventionné, une garderie privée, on a plein de beaux milieux , affirme madame Schinck.

Actuellement, les parents n'ont pas de choix. Certains parents font des centaines d'appels. Shella-Ann Schinck, organisatrice de la manifestation

La députée solidaire de Sherbrooke Christine Labrie appuie les revendications des parents. Elle estime que le premier pas à faire est d’améliorer significativement les conditions de travail des éducatrices .

La députée soutient qu'en Estrie, 800 places pourraient ouvrir si des éducatrices étaient disponibles.

Malheureusement, les éducatrices, non seulement on a du mal à en recruter, mais on en perd régulièrement parce que leurs conditions de travail sont médiocres. Elles sont payées presque en dessous du salaire minimum , expose Christine Labrie. Elle demande au Conseil du Trésor d'agir rapidement.

Rappelons que 10 000 responsables de services éducatifs en milieu familial (RSE) tentent d'accroître la pression en vue du renouvellement de leur convention collective. Des manifestations ont d'ailleurs eu lieu vendredi dans plusieurs villes du Québec, dont Sherbrooke.