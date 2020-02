Alupa Clarke devient le président québécois de la campagne d’Erin O’Toole

Après sa défaite en automne contre la bloquiste Julie Vignola, l’ancien député raconte avoir réfléchi sur son avenir politique et celui de son parti. Même si je n’ai pas été réélu, je suis un politicien qui veut rester actif, je n’ai pas peur de prendre position et je veux participer à cet exercice démocratique fort important pour le Parti conservateur , remarque-t-il.

Alupa Clarke a déjà eu à travailler avec Erin O’Toole, lorsqu’il avait été nommé porte-parole de l’opposition officielle pour les Anciens combattants. Sous le gouvernement de Stephen Harper, le député de Durham avait lui-même été ministre des Anciens combattants.

Il m’avait briefé et j’avais remarqué dès ce moment qu’il était vif d’esprit et qu’il avait une maîtrise de ses dossiers , relate le président québécois de sa campagne, en expliquant son choix de candidat.

Erin O’Toole est dans la course pour succéder à Andrew Scheer à la tête du Parti conservateur du Canada. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Lors de la précédente course à la chefferie du parti, Alupa Clarke avait tout de même préféré la candidature de Maxime Bernier. En 2017, je m’étais rangé derrière Maxime Bernier, je voulais qu’un Québécois prenne les rênes du parti, mais j’ai remarqué quand même la très belle campagne que M. O’Toole avait faite , souligne-t-il. Il insiste d'ailleurs aussi sur le fait que son candidat est bien à l'aise en français.

Les gens pensent c’est un couronnement pour Peter MacKay, mais ce n’est vraiment pas le cas Alupa Clarke, ancien député conservateur et président au Québec de la campagne à la chefferie d'Erin O'Toole

Pour l’instant, le candidat Peter MacKay a déjà récolté plusieurs appuis de taille dans la course. Alupa Clarke est tout de même convaincu qu'Erin O'Toole a des chances de faire une percée. Le terrain est en train de changer, les appuis de M. MacKay sont très fragiles et plus la campagne va avancer, plus la vapeur va se renverser à notre profit, j’en ai la conviction , soutient-il.

Se rapprocher des villes et de l’Est

L’ancien député de Beauport—Limoilou montre du doigt entre autres le manque de leadership pour la défaite conservatrice des élections de l’automne. À bien des égards, je pense qu’on a eu de la difficulté à exprimer nos politiques, ça prend quelqu’un qui a un leadership inné et pour qui la communication va de soi avec une approche ferme, déterminée et forte. Moi c’est ce que je vois en M. O’Toole , explique-t-il.

Alupa Clarke ne croit pas que la défaite signifie que le parti doit changer de manière fondamentale. Il ne faut pas devenir des conservateurs plus libéraux pour plaire dans certaines régions, il faut rester authentique , plaide-t-il.

Toutefois, il admet que plus que jamais, le Parti conservateur est bien conscient du poids électoral que représentent les centres urbains et leurs banlieues. On aimerait être dans les grandes régions urbaines, où on a fait piètre figure aux dernières élections. J’ai un peu également été victime de tout ça dans mon comté très urbain de Beauport—Limoilou , relate-t-il.

Selon lui, Enrin O’Toole sait justement parler à ces électeurs de régions urbaines. M. O’Toole c’est un conservateur de Toronto et il a été élu trois fois , précise-t-il.