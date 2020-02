Immigration francophone : l'art de trouver sa place dans le Nord de l’Ontario

Originaire du Tchad, Mekila Kambo est venu rejoindre sa famille à Sudbury en 2017. Même en avril, s'adapter au climat froid n'a pas été facile.

Passer de 40 °C à -40 °C ce n’est pas facile. Une chance que je suis arrivé en avril et que l’hiver était presque fini! indique-t-il.

Malgré ce qu’il appelle des défis climatiques, l’ingénieur en informatique dit apprécier l'atmosphère paisible et sécuritaire de la ville du Nickel.

Ce qui me fait aimer Sudbury, c’est le silence. Il y a moins de désordre qu’à Toronto ou les grandes villes. On apprécie ça pour les enfants et pour les études, souligne-t-il

Il y a un adage africain qui dit que le séjour d’un tronc d'arbre dans l’eau ne le transforme pas en crocodile. Je suis ici, ce n’est pas probable que je sois comme ceux d’ici, mais je peux quand même faire de mon mieux pour être comme eux. Mekila Kambo

Malgré les barrières culturelles au travail, M. Kambo s’est lié d'amitié avec ses collègues. Il se rappelle encore de sa stupéfaction lorsqu'il participe à une première journée pyjama au bureau.

Ça, ce sont les choses que j’apprends, s’esclaffe-t-il. C’est une culture, il faut l’embrasser. Il faut accepter l’autre tel qu’il l’est .

L'histoire de Moïse Zahoui et sa petite maman , Sœur Marie Turcotte

Arrivé de la Côte d’Ivoire, Moïse Zahoui est lui aussi venu rejoindre le reste de sa famille à Sudbury. Francophone, il espère se trouver un emploi rapidement.

La communauté francophone est très accueillante, pense-t-il. Elle aide comme elle peut les nouveaux arrivants, mais on se rend compte que ça prend quand même l’anglais pour travailler.

M. Zahoui dit regretter plusieurs choix d'études, ne possédant pas toutes les informations à l'époque.

Je me suis rué sur des programmes, je ne savais pas si on pouvait avoir de l’emploi rapidement. Quand je me suis rendu compte que non, j’ai dû recommencer , explique-t-il.

Moïse Zahoui, agent d'appui pour le Réseau de soutien à l'immigration francophone du Nord de l'Ontario, connaît bien les défis des nouveaux arrivants en étant lui-même réfugié. Photo : Radio-Canada / Jean-Loup Doudard

Il peut toutefois compter sur les services d'une bénévole de la Société Saint-Vincent de Paul qui l'a pris par la main et l’a présenté à la communauté. Affectueusement, il l’appelle sa petite maman .

Elle me prenait comme son petit garçon. Elle se souciait de moi, elle m’amenait à Walmart, Food Basics, et quand je faisais de mauvais choix elle me faisait des reproches , se rappelle M. Zahoui.

Sa petite maman, c’est Sœur Marie Turcotte, une travailleuse sociale de profession à la retraite. Elle se rappelle très bien de la famille Zahoui, une famille de réfugiés qu’elle a aidée à s'installer.

Ils sont très attachants. Ils sont arrivés ici avec trois enfants, maintenant ils sont des piliers dans notre communauté. Ils contribuent beaucoup , précise-t-elle.

Soeur Marie Turcotte apparaît dans un documentaire de Moïse Zahoui lancé ce samedi au Centre de santé communautaire du Grand Sudbury. Photo : Capture d'écran

Lorsqu’on lui demande pourquoi elle a choisi cette cause, le visage de Mme Turcotte s’illumine.

Je suis très ouverte aux autres cultures. J’ai fait un séjour en Afrique, je trouve les Africains très attachants, raconte-t-elle. La plupart des immigrants à Sudbury sont africains et c’est comme ça que je me suis intéressée à leur cause.

Une vidéo pour mieux s'informer et trouver sa place

Ces trois témoignages ont été recueillis lors du lancement d'Au Canada il y a de la place pour tout le monde, un documentaire de 17 minutes présentant les quatre témoignages de nouveaux arrivants. Moïse Zahoui formule également des recommandations pour faciliter l’intégration de ceux voulant s’établir dans la région à l’avenir.

On essaie d’apporter notre pierre à l’édifice pour permettre à ces nouveaux arrivants d’avoir l’information qu’il faut pour ne pas repasser par les mêmes situations que nous avons vécues , confie-t-il.

Le documentaire suit le quotidien d'étudiants et de travailleurs venus d'Afrique et du Maroc. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morin-Lefebvre

Cette initiative est une collaboration entre le Réseau de soutien à l'immigration francophone du Nord de l'Ontario et le Centre de Santé communautaire du Grand Sudbury (CSCGS).

Il n’y a pas énormément d’outils de sensibilisation qui sont faits dans le Nord [de l'Ontario] , explique Mme Monique Beaudoin, coordonnatrice de la promotion de la santé pour le CSCGS.

Le documentaire a été lancé ce samedi en compagnie des participants et a été suivi d’une causerie avec Dre Amélie Hien, directrice du département d'études françaises à l’Université Laurentienne.