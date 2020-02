100 personnes manifestent à Mashteuiatsh contre les gazoducs

Ils étaient une centaine à Mashteuiatsh et une dizaine à L'Anse-Saint-Jean.

Les manifestants innus s’opposent aux projets Gazoduq et Énergie Saguenay puisque la conduite souterraine qui acheminerait du gaz naturel entre l’Ontario et le Saguenay-Lac-Saint-Jean passerait sur leur territoire ancestral.

Cette manifestation se tient également en appui aux Wet'suwet'en de l’Ouest canadien qui mènent un combat similaire contre le gazoduc de Coastal GasLink.

On veut envoyer un message de solidarité envers les Wet'suwet'en. C'est une manifestation pacifique pour la protection de la mère Terre. On n'hérite pas de la terre de nos ancêtres, on emprunte celle de nos petits-enfants.

Marie-Andrée Gill, organisatrice de la manifestation