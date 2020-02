FLORAA : le genre et la musique main dans la main

Il y a cinq ans, la jeune trans de Chandler est sortie de la rue et s’est reconstruite grâce à la musique.

J’ai été lancée vraiment rapidement dans l’industrie, mon lancement avec mon premier vidéoclip Wave en 2016, ça avait vraiment explosé je m’étais retrouvée un peu partout. En 2015, je venais de me sortir de la rue , raconte Flora Gionest-Roussy.

J’ai décidé d’arrêter Silver pour changer mon nom pour de vrai, juste m’affirmer de plus en plus en tant que personne trans et non binaire.

Flora Gionest-Roussy, auteure-compositrice-interprète