Ski gratuit pour les résidents de la Vallée-de-l'Or au Mont-Vidéo

L'événement s'adresse aux résidents de la MRC de la Vallée-de-l'Or.

La station de ski entend ainsi remercier la MRC pour l'aide financière qu'elle lui apporte chaque année.

C'est l'occasion d'inviter les gens à découvrir ce sport, mais aussi d'aller chercher de nouveaux clients.

Comme il va faire plus doux, on s'attend à au moins une centaine de personnes et plus , dit Kathy Levesque du service d'administration de la station du Mont-Vidéo.

Selon elle, il y a des gens qui en profitent et qui ne [vont] jamais au Mont-Vidéo, puis là ils en profitent. Juste le billet qui est offert gratuitement ça parait dans le budget d’une famille. Les gens en profitent et des fois ce sont de premiers essais de ski qu'ils font.

Deux autres journées gratuites étaient offertes au début du mois aux habitants de la MRC d'Abitibi et de la municipalité de Barraute