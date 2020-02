Le Triathlon d’hiver Cmac-Thyssen se tient à Val-d'Or

L'événement attire plusieurs dizaines de participants de la Vallée-de-l'Or et aussi d'autres municipalités de l'Abitibi-Témiscamingue.

Il s'agit d'une compétition amicale de ski de fond, de patin et de raquette qui offre la possibilité de bouger l'hiver et de découvrir la Forêt récréative.

Il est possible de participer à différentes épreuves, avec un triathlon complet ou un demi-triathlon, réalisé en équipe de deux ou trois personnes.

Il faudrait courir 5 km en raquette, patiner une distance de 12 km et skier 8 km. Un demi-triathlon et un mini-triathlon sont proposés pour les plus jeunes.

On a des gens qui découvrent la forêt récréative pour la première fois, on a des gens qui s'entraînent depuis plusieurs mois afin de participer à cette épreuve-là. Donc ça rejoint autant les gens qui le font pour le plaisir que les gens qui ont un peu envie d'une bonne compétition avec les gens de la région , dit Anne-Marie Nadeau du comité organisateur.

Les fonds recueillis seront remis au Club de ski de fond de Val-d'Or.