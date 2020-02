35e Gala Radisson sous le signe de l'entrepreneuriat et de l’innovation

Les trophées « Coup de coeur - Fierté régionale » et « Investissement » viennent récompenser les efforts de l’entreprise Menthes Rito qui a su renaître de ses cendres après la tragédie qu’elle a connu en 2018. Sa résilience et sa capacité de reconstruction ont été soulignées et applaudies.

C’est très émouvant, ça fait chaud au cœur de recevoir ces prix-là. C’est un second souffle , se réjouit le copropriétaire de Menthes Rito, Peter Nassif.

Au total, 15 lauréats ont été récompensés dans différentes catégories. Tous sont repartis avec le trophée à l'effigie de Pierre-Esprit Radisson.

Le Radisson de la personnalité masculine a été remis à Gaétan Boivin, président - directeur général du Port de Trois-Rivières. Le jury souligne ses compétences entrepreneuriales et ses qualités de visionnaire.

Geneviève Hardy, vice-présidente opérations chez Tri-Dim Hardy repart, elle, avec le prix de la personnalité féminine de l’année. La Trifluvienne est récompensée pour sa persévérance et son implication dans la communauté.

Pourquoi « Radisson »? Le trophée Radisson est la distinction par excellence du Gala, en mémoire de Pierre-Esprit Radisson (1636-1710), coureur des bois qui modifia le cours de l'histoire du Nord-Ouest, symbole de dynamisme, de détermination, de compétence, d'initiative et digne représentant des gens d'affaires de Trois-Rivières. Source : Chambre de commerce et d'industries de Trois-Rivières

L'amphithéâtre Cogeco a été récompensé cette année du Radisson « Entreprise culturelle ». Avec plus de 125 000 spectateurs en 2019, l’amphithéâtre se félicite d’avoir doublé sa fréquentation depuis sa création il y a 5 ans.

Martin Lampron et Dany Bruneau de la Maison de Débauche par le Carlito ont reçu le prix Bâtisseur centre-ville pour leur détermination, leur passion et leur fort sentiment d’appartenance au centre-ville de Trois-Rivières.

Présence de nombreuses personnalités politique

De nombreuses personnalités politiques de premier plan étaient présentes à ce 35e Gala Radisson.

Ainsi, le ministre des Affaires étrangères François Philippe Champagne, les ministres du Québec Sonia LeBel et Jean Boulet, les députés Louise Charbonneau et Simon Allaire, et le maire de Trois-Rivières Jean Lamarche sont venus encourager la communauté d’affaires trifluvienne.

C’est important pour moi de venir soutenir cette relève-là, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes en affaires. C’est important de venir les écouter, les rencontrer, voir comment on peut les aider , déclare François-Philippe Champagne.

Le Canada a accès à tous les grands marchés dans le monde. On peut prendre des entreprises de chez nous et en faire de grands champions. François-Philippe Champagne, ministre des Affaires étrangères

Le Gala Radisson est présenté par la Chambre de commerce et d’industrie de Trois-Rivières.

Il a eu lieu vendredi soir au Centre d'Évènements et de Congrès Interactifs (CECI) en présence de plus de 600 invités.