La C.-B. demande à Coastal Gaslink de reconsulter les Wet'suwet'en

Dans la lettre datée du mercredi 19 février et obtenue par Radio-Canada deux jours plus tard, le Bureau d'évaluation environnementale provincial explique à Coastal GasLink qu’elle a désormais la responsabilité de fournir plus de détails sur la construction du gazoduc, notamment sur la manière dont il pourrait affecter le centre de Unist'ot'en situé à proximité.

Le Bureau demande également de préciser comment le savoir traditionnel autochtone sera pris en considération dans ce projet et de plus amples informations sur la méthode de leur consultation.

Les chefs héréditaires du camp [Unist'ot'en] jusque là au coeur du différend pourront eux aussi discuter de leurs préoccupations avec Coastal Gaslink pendant ces 30 jours, indique la lettre.

Le ministère de l'Environnement de la Colombie-Britannique affirme que la période de 30 jours permet aux deux parties d'engager un dialogue ouvert et constructif.

Coastal Gaslink accepte

Coastal Gaslink a affirmé dans un communiqué qu'elle répondra aux demandes soulevées dans la lettre et tentera à nouveau de s'engager avec la communauté malgré plusieurs refus des membres du camp Unist'ot'en depuis décembre.

Coastal GasLink espère que l'engagement commencera sous peu pour veiller à ce que les préoccupations de Unist'ot'en soient traitées dans le processus de 30 jours. Coastal GasLink

Ces consultations supplémentaires n’affecteront pas le calendrier de construction du gazoduc si elles sont traitées dans un court délai, soit peu de temps après la fin du processus de 30 jours , indique Coastal GasLink.

Avec les informations de Tanya Fletcher