Les gens de l'Ouest : des photos de la vie au milieu des années 1900 dans l'Ouest canadien

Harry Rowed était une personne très sociable et c'est certainement ce qui l'a aidé à obtenir tous ces clichés, croit son fils Scott Rowed.

Pendant quatre décennies à partir de la fin des années 1930, Harry Rowed a photographié les gens de l'Ouest qui vaquaient à leurs occupations. Il les a captés dans des activités du quotidien comme la chasse à la baleine et en plein labeur comme lors de l'extraction de charbon dans les mines.

Après une chute de neige, Harry Rowed est allé au lac Patricia et a pris des photos des arbres enneigés et du mont Pyramid en 1949. Photo : Autre banques d'images / Harry Rowed

Scott Rowed a examiné les 30 000 photos de la collection son père en sa possession pour en sélectionner environ 250 pour la présentation Les gens de l'Ouest : Photographies de Harry Rowed des années 1930 aux années 1960.

Apès une chasse au béluga dans l'Arctique à Tuktoyaktuk, fin des années 1950. Photo : Autre banques d'images / Harry Rowed

C'est un diaporama raconté par Scott Rowed, et préparé en puisant dans les notes méticuleuses enregistrées par son père pour chaque image.

« Il a eu accès à de nombreux endroits en raison de son poste à l'Office national du film du Canada et de ses emplois, en particulier éditoriaux », a déclaré Scott Ramé.

Un porte-parole de l'ONF a confirmé le mandat de Harry Rowed à Radio-Canada/CBC.

Les mineurs de charbon dans le Crowsnest Pass, 1940. Photo : Autre banques d'images / Harry Rowed

Selon les dossiers de nos employés, Henry Newton Rowed a travaillé à l'ONF et il était inscrit comme photographe en 1943, puis comme producteur en 1945 et est parti en juin 1946 , explique Magalie Boutin, porte-parole de l'ONF.

Ce Piper PA-12 Super Cruiser, appartenait à Al Gaetz, et a été utilisé pour transporter des skieurs à Assiniboine, 1952. L'année suivante, il a été endommagé sur le lac et a coulé. Il est toujours au fond du lac Photo : Autre banques d'images / Harry Rowed

Passage de bétail à Milk River, près de McIntyre Ranch au sud de Lethbridge, années 50. Photo : Autre banques d'images / Harry Rowed

Magalie Boutin a fourni un article de l'édition de mai 1945 du Monetary Times intitulé Who's Who (Qui est qui) à l'Office national du film.

« Peu de citoyens connaissent leur pays aussi bien que cet Occidental de 38 ans », indique l'article. « Il a gravi de nombreux sommets et, en tant que photographe spécial pour les Chemins de fer nationaux du Canada et pour Trans-Canada Airlines, il a parcouru par avion plus de territoires du Dominion que la plupart des citoyens pourront voir dans une vie ». « Né à Waseca, en Saskatchewan, ce photographe blond aux yeux bleus a commencé sa carrière au Prince Albert Daily Herald et a ensuite travaillé avec divers autres journaux, dont le Winnipeg Tribune », peut-on également lire dans cet article.

Gertie Wepsala s'entraîne au mont Athabasca en 1939 pour les Jeux olympiques d'hiver de 1940, qui seront annulés plus tard en raison de la Seconde Guerre mondiale, mettant ainsi fin à ses rêves olympiques. Photo : Autre banques d'images / Harry Rowed

Otter dans le nord de l'Alberta au début des années 1960 Photo : Autre banques d'images / Harry Rowed

Harry Rowed est né en 1907 et est décédé au printemps 1987 à l'âge de 79 ans.

« Mon père était un vrai maître dans le travail sur le terrain, photographiant des gens dans leur vie quotidienne », explique son fils.

Femme autochtone avec pipe, prise au Lac Sainte-Anne, Alberta, vers 1950. Photo : Autre banques d'images / Harry Rowed

Il a grandi dans le photojournalisme : ses photographies racontaient donc une histoire.

Fred Brewster allumant sa pipe lors d'un voyage de chasse dans l'arrière-pays, date inconnue. Photo : Autre banques d'images / Harry Rowed

« Il a passé du temps dans la zone pétrolière au début de l'exploration en Alberta. Ils volaient au-dessus de certains de ces sites dans les Prairies avec un Cessna 195. Il a aussi fait pas mal de travail dans l'Arctique », raconte son fils.

La voie ferrée du Canadien National près du mont Robson en 1950. Photo : Autre banques d'images / Harry Rowed

Harry Rowed était fasciné par les montagnes. Il aimait la région de Jasper, et il a fait de nombreux voyages au mont Athabasca.

Margaret Stock, 19 ans, escalade le mont Athabasca en 1940. Photo : Autre banques d'images / Harry Rowed

« Cette belle femme tenant un piolet et exprimant juste la joie d'être dans les montagnes avait 19 ans à l'époque. C'est un vrai classique à cause de son expression », explique le fils du photographe.

Le magasin de la Compagnie de la Baie d'Hudson au centre-ville de Calgary en 1940. Photo : Autre banques d'images / Harry Rowed

Le photographe a également couvert l'agriculture dans le sud de l'Alberta, les mines de charbon, les communautés de Crowsnest Pass et d'Hutterite.

Scott Rowed en 2020, à gauche, et en 1980, à droite. Photo : Henry Rowed / Harry Rowed

Avec les informations de David Bell