Relations avec Andrée Laforest : Jean-Marc Crevier cible Éric Gauthier

Le conseiller municipal Jean-Marc Crevier cible directement le directeur du bureau de circonscription d'Andrée Laforest, Éric Gauthier, pour les mauvaises relations entre la ministre caquiste et Saguenay, parlant même de « vengeance » possible en raison de ses liens avec l'ancienne administration.

Des tensions sont perceptibles entre le conseil municipal de Saguenay et le cabinet de la députée de Chicoutimi et ministre Andrée Laforest.

La mairesse Josée Néron demande à la ministre de respecter le choix des dossiers de la Ville, dont le projet d'amphithéâtre au centre-ville.

C'est le seul projet majeur que Saguenay a déposé pour le Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, nommé PAFIRS. Or, il semble que le cabinet de la ministre caquiste aurait fait des pressions pour que soit déposé tout de suite le projet de piscine au Cégep de Chicoutimi.

De nous faire dire qu'il fallait qu'on présente un projet portant sur la piscine... Ce n'est pas parce qu'on voulait pas, mais quand on a eu cette pression-là de la part du bureau de la ministre, je ne dis pas que c'est la ministre, je dis que c'est des membres de son bureau, parce qu'on l'a très bien sentie. La mairesse de Saguenay, Josée Néron

Ainsi, Josée Néron ne nomme pas le directeur du bureau de la circonscription, Éric Gauthier, mais y fait référence. Par contre, le conseiller municipal Jean-Marc Crevier n'hésite pas à le montrer du doigt directement.

J'ai l'impression qu'elle n'est peut-être pas au courant de, je ne dirais pas de toutes les magouilles d'Éric Gauthier, mais de toutes les interventions qu'Éric Gauthier fait à l'heure actuelle, soit au niveau de la Ville, soit au niveau du Cégep, soit au niveau de l'Université, mais toujours en jouant dans le dos à l'administration Néron. Ça, on se le fait dire partout à l'heure actuelle et il y a des gens qui nous le mentionnent. Je pense que Mme Laforest aurait intérêt à dire à M. Gauthier de se calmer le pompon un peu et de dire "On va respecter les décisions de la Ville de Saguenay. Qu'on respecte ça". Parce que j'ai réellement l'impression que Mme Laforest n'est peut-être pas au courant de tout ce que lui fait , a-t-il lancé d'un trait.

Jean-Marc Crevier n'hésite pas à faire un lien entre Éric Gauthier et l'ancienne administration de Saguenay, du temps du maire Jean Tremblay. Il se demande même s'il n'est pas question de vengeance tout simplement.

On dirait que c'est comme une vengeance. On le sait Éric Gauthier, avant que la nouvelle administration arrive, c'était quelqu'un qui était très près de Ghislain Harvey. Je ne veux pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé entre l'administration Néron et Ghislain Harvey, mais on sait que lui était très très très près. Peut-être que c'est une vengeance. Est-ce ça qu'il veut? On ne le sait pas, mais on commence à être tanné de ça. Le conseiller municipal Jean-Marc Crevier

Éric Gauthier agit comme conseiller principal de la ministre Andrée Laforest à son bureau de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada

Dans l'entourage de Jean Tremblay

Éric Gauthier a longtemps été dans l'entourage de l'administration du maire Jean Tremblay. Il était le directeur du développement industriel à Promotion Saguenay (2005-2015), à l'époque où Ghislain Harvey en était le directeur général (2003-2017). En novembre 2016, il a quitté son poste pour devenir directeur général de l'Office municipal d'habitation (OMH) de Saguenay. Il avait aussi quitté ses fonctions à ce moment-là comme président du conseil d'administration de la Société de gestion de la Zone portuaire de Chicoutimi. Il a été nommé directeur du bureau de circonscription en novembre 2018. Il est actuellement dans la seconde année de son congé sans solde de l' OMHOffice municipal d'habitation .

En 2011, Éric Gauthier avait été reconnu coupable par le Directeur général des élections de manoeuvre électorale frauduleuse. En pleine campagne électorale à la mairie de Saguenay en 2009, il avait fait du travail jugé de nature partisane pour Jean Tremblay en remettant un sondage favorable à ce dernier au journal Le Réveil.

Pour sa part, Ghislain Harvey a quitté son poste de directeur général dans la tourmente quelques jours avant l'élection de Josée Néron en 2017. Il s'était expliqué lors d'une entrevue accordée à Radio-Canada en janvier 2018. Son fonds de pension et son indemnité de départ avaient défrayé la manchette pendant plusieurs mois. Il avait aussi longtemps été chef de cabinet du maire Tremblay.

Nous avons tenté d'obtenir des commentaires d'Éric Gauthier, mais il n'a pas retourné notre appel.