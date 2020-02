Incursion dans le bunker biologique de Winnipeg

Le Laboratoire national de microbiologie à Winnipeg abrite l’unique laboratoire canadien de virologie avec niveau de confinement 4 (NC 4). C'est dans ce laboratoire que sont manipulés les pathogènes des plus dangereux de la planète. Le journaliste Gino Harel a eu le privilège de découvrir ce centre d'incarcération des virus au centre-ville de la capitale manitobaine.

À écouter : Le reportage de Gino Harel sur le laboratoire de virologie NC 4 à l'émission Les années lumière

À première vue, l'édifice ressemble à bien d’autres bâtiments fédéraux au pays : des façades de pierre, de plastique et de verre. Le laboratoire national de microbiologie abrite une série de bureaux administratifs et de laboratoires. Parmi ces derniers, un laboratoire de microbiologie au NC 4 : le niveau le plus élevé réservé aux micro-organismes qui pourraient décimer la race humaine s'ils s'échappaient de leur prison canadienne.

Avant même de pouvoir y mettre les pieds, les scientifiques doivent réussir une formation de six mois. Pour y entrer, ils doivent se vêtir d’un scaphandre en caoutchouc à pression positive avec un approvisionnement en air provenant d'une source externe. Pour en sortir, ils doivent prendre une douche chimique pour décontaminer leur combinaison.

Le Dr Guillaume Poliquin est infectiologue, pédiatre et conseiller médical au Laboratoire national de microbiologie. Il y a beaucoup de contrôles sur qui a accès, et aussi les contrôles biologiques pour s'assurer que les gens qui rentrent sont en sécurité et qu’il n’y a rien qui en ressort , dit-il.

Il y a beaucoup de douches et beaucoup de procédures un peu complexes. Dr. Guillaume Poliquin, infectiologue, Laboratoire national de microbiologie

Le Laboratoire national de microbiologie, à Winnipeg Photo : La Presse canadienne / JOHN WOODS

Des mesures à la hauteur des risques

Les mesures de sécurité rigoureuses en raison des pathogènes à l'étude comme le virus Ebola ou la fièvre hémorragique de Lassa, qui peuvent être mortels.

Notre journaliste Gino Harel n’a pas pu entrer directement dans le laboratoire, faute des six mois de formation, il a toutefois assisté à des manipulations depuis un couloir équipé de fenêtres, en compagnie du Dr. Poliquin.

Ce que vous voyez devant vous, c'est des cabinets de sécurité. Donc c'est là où sont manipulés les pathogènes [...]. Et les gens [...] qui travaillent à l'intérieur de ces cabinets [...] sont connectés à une source d'air extérieur. Comme ça, l’air qui rentre et qui sort du scaphandre est complètement filtré et vient d'une source autre que le laboratoire , explique le médecin.

Avec les informations de Gino Harel