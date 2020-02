Jason Momoa incarne Ozzy Osbourne dans une vidéo pour le nouvel album du chanteur

À première vue, l’acteur Jason Momoa n’a à peu près rien en commun avec Ozzy Osbourne, sauf peut-être la longueur de ses cheveux. Mais dans cette nouvelle vidéo partagée vendredi, il incarne à merveille le légendaire chanteur du groupe Black Sabbath.

La bande-annonce suivante a été approuvée par le public amoureux des chauves-souris pour accompagner le nouvel album d’Ozzy Osbourne , peut-on lire au début de la vidéo partagée sur YouTube.

Jason Momoa serait un véritable amateur de métal, ayant déjà cité les groupes Tool, Metallica et Black Sabbath comme une inspiration pour ses différents rôles.

Aquaman est vraiment métal. Je sais que personne ne le pense, mais Aquaman est métal , expliquait l’acteur dans une entrevue accordée au site spécialisé Metal Hammer en 2018.

Je bâtis souvent mes personnages en me basant sur des chansons métal. Conan [le Barbare] était très Pantera, alors que Aquaman a été construit principalement autour de [l’album] Kill ‘Em All de Metallica et la chanson Ticks and Leeches de Tool. Il y a beaucoup de Black Sabbath là-dedans aussi.

La vidéo pour Scary Little Green Men a été lancée en même temps que le 12e album solo d’Ozzy Osbourne, intitulé Ordinary Man.