Un député libéral pourrait appuyer le budget de Blaine Higgs

Le Parti libéral du Nouveau-Brunswick réussira-t-il, comme il l'entend, à faire tomber le gouvernement minoritaire de Blaine Higgs lors du vote sur le budget ? Pour y arriver, il doit pouvoir compter sur tous ses joueurs, or voilà que le député libéral de Saint-Jean vient d'annoncer qu’il pourrait appuyer le budget des progressistes-conservateurs, à deux conditions.

Gerry Lowe indique qu'il appuiera le budget si celui-ci comprend la construction d’une école dans sa circonscription ou une réforme de la taxe foncière pour l’industrie lourde.

Je dois prendre ma décision en fonction des gens que je représente dans ma circonscription , soutient le dissident.

L’engagement du député pour ces deux questions ne date pas d’hier.

Il a fait partie d’un comité local visant à faire pression pour la création de cette nouvelle école et il a contribué, en tant que conseiller municipal, à la présentation d’une motion demandant au gouvernement provincial de réformer le système fiscal de l’industrie lourde.

Gerry Lowe précise qu’il a même décidé de se présenter en politique provinciale pour voir ces deux questions se régler.

Le chef libéral Kevin Vickers s'est engagé à renverser le gouvernement Higgs à la première occasion en raison des réformes controversées du système de santé. La première occasion devrait être lors du dépôt du budget, le 10 mars.

Gery Lowe est un grand membre de notre équipe et un ardent défenseur de Saint-Jean , déclare Kevin Vickers par voie de communiqué, vendredi après-midi.

Il est très passionné par ces deux questions et à juste titre, et je suis sûr qu'elles seraient traitées beaucoup plus rapidement dans un gouvernement libéral. Je soupçonne le premier ministre Higgs de vouloir greffer des éléments à ce budget dans une tentative désespérée pour sauver son gouvernement.

Le chef du Parti libéral, Kevin Vickers, parle de demander à son député Daniel Guitard de renoncer à ses fonctions de président de l'Assemblée législative pour qu'il ait l'occasion de voter contre le gouvernement. Photo : CBC

Je sais aussi que Gerry est un homme intelligent qui sait que ce que Higgs promet dans un budget et ce qu'il fait sont deux choses différentes.

Le premier ministre, de son côté, dit qu'il n'achètera pas de votes.

Je ne compte pas essayer d'acheter le vote de qui que ce soit , assure-t-il.

Les gens qui votent pour le budget le font parce qu’ils croient que c'est la bonne chose à faire et si M. Lowe l’appuie, c'est parce que c’est la bonne chose à faire pour lui, alors tant mieux.

Blaine Higgs dit qu’il ne compte pas traiter ces deux questions comme des éléments inhérents au budget, mais il précise qu’elles sont dans le radar du gouvernement.

Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick, le 12 février 2020. Photo : Radio-Canada

L'école relève du budget d’immobilisations, présenté à l'automne. M. Higgs dit qu'il s’est déjà entretenu avec des membres de la communauté à ce sujet.

En ce qui concerne la réforme de la taxe foncière, il affirme que la province évalue activement toutes les industries et examine la possibilité d'une taxation équitable.

Comptage des votes

Blaine Higgs dirige un gouvernement minoritaire avec le soutien de trois députés de l'Alliance des gens. Avec la récente démission du député de Shippagan-Lamèque-Miscou, Robert Gauvin, qui siège désormais comme indépendant, la survie de son gouvernement est compromise.

Mais pour renverser le gouvernement, le chef libéral Kevin Vickers a besoin du soutien de tous ses députés, y compris de celui du président de la Chambre Daniel Guitard, qui devrait démissionner de son poste avant le vote.

Le chef libéral a également besoin du soutien des trois membres du Parti vert.

Ce n'est pas la première fois que Gerry Lowe se rebelle contre son parti en tant que député libéral. En novembre 2018, il a voté avec le gouvernement Higgs en faveur d'un amendement excluant la région du Sussex d'un moratoire sur le développement du gaz de schiste.