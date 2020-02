La FEESO annonce une nouvelle journée de grève tournante vendredi prochain

Le président de la FEESOFédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l'Ontario , Harvey Bischof, a déclaré vendredi dans un communiqué qu'il a offert de reporter les moyens de pression si le gouvernement accepte de revenir et de maintenir les ratios de la taille des classes et les niveaux des effectifs qui étaient en place dans les écoles de l'Ontario pendant l'année scolaire 2018-2019.

Harvey Bischof accuse le ministre Lecce de mener une campagne de désinformation. (Archives) Photo : Radio-Canada

Doug Ford et son ministre de l'Éducation continuent de prétendre qu'ils se concentrent uniquement sur le maintien des élèves en classe , a-t-il communiqué. Pourtant, depuis plus de deux mois maintenant, ils ont tout simplement ignoré notre offre répétée de faire exactement cela.

Il est temps que le premier ministre et le ministre [Lecce] écoutent la population de l'Ontario, abandonnent leur campagne de désinformation et négocient, de bonne foi, une entente qui est bonne pour les élèves de l'Ontario. Harvey Bischof, président de la FEESO Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l'Ontario

Malgré leurs affirmations creuses, le premier ministre et le ministre Lecce se concentrent sur une seule chose : leur programme imprudent et dangereux de classes plus importantes, l'apprentissage en ligne obligatoire et moins de soutiens pour les élèves les plus vulnérables , a ajouté M. Bischof.

Des milliers d'enseignants en grève manifestent à Mississauga, en banlieue de Toronto, le 21 février. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Le syndicat représente environ 60 000 enseignants des écoles secondaires anglaises et des employés de soutien, dont certains sont dans les écoles francophones.

L'OECTA suspend ses grèves

De son côté, l'Association des enseignants catholiques anglo-ontariens ( OECTAOntario English Catholic Teachers' Association ) a au contraire suspendu ses grèves tournantes prévues la semaine prochaine, car le médiateur a rappelé les deux parties à la table des négociations lundi.

Nous avons toujours dit que notre objectif était de négocier un accord à la table de négociations , a communiqué la présidente de l'OECTA, Liz Stuart.

Les enseignants des écoles catholiques ont démontré que nous ferons le nécessaire pour nous opposer aux coupures de ce gouvernement dans l’éducation publique. Si les négociations cessent d'être productives, de nouvelles grèves seront annoncées , a-t-elle prévenu.

Le ministre de l'Éducation, Stephen Lecce, en conférence de presse, la veille d'une possible grève d'une journée par les membres de la FEÉSO. Photo : Radio-Canada

Le ministre de l'Éducation, Stephen Lecce, a déploré la décision de la FEESO d’organiser une nouvelle grève la semaine prochaine.

Les grèves menées par les syndicats d'enseignants ont coûté de nombreuses journées d'école à des millions d'élèves. Des journées que les élèves auraient pu consacrer à se préparer pour le test de mathématiques, à s'entraîner pour un match de hockey, à répéter pour participer à des concours de musique et à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour réussir leur parcours éducatif et professionnel , a rétorqué le ministre dans une déclaration écrite.

Stephen Lecce critique les demandes du syndicat sur la question de l’augmentation des salaires, affirmant qu'il s'agit du point de litige central.

La FEESO demande une augmentation de la rémunération et des avantages sociaux représentant 1,5 milliard de dollars, nous choisissons de réaliser des investissements qui favoriseront l'épanouissement de nos enfants , affirme M. Lecce.

Je préférerais réduire l'effectif des classes ou investir davantage en vue d'améliorer les résultats en mathématiques plutôt que de dépenser 600 millions de dollars (à l'échelle du secteur) pour augmenter des avantages sociaux déjà généreux. Stephen Lecce, ministre de l'Éducation

Avec plus de 80 cents par dollar alloués à la rémunération et une augmentation des dépenses de plus de 60 % depuis 2003, les contribuables et les parents s'attendent, à juste titre, à mieux et à plus pour nos élèves. Et nous sommes bien d'accord avec eux , a-t-il poursuivi.

Les conseils scolaires touchés par la grève de la FEESO

Tous les membres de la FEESO employés par les conseils scolaires suivants participeront au retrait complet des prestations de service :

Keewatin-Patricia District

District Ontario Nord Est

Moose Factory Island District Area

James Bay Lowlands Secondary

Rainbow District

Bluewater District

Upper Grand District

Wellington Catholic District

Durham District

Hamilton-Wentworth District

Hamilton-Wentworth Catholic District

Ottawa-Carleton District

Upper Canada District

Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières

Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien

Administration des écoles provinciales

Les écoles touchées au sein du Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario :

École publique Camille-Perron (Markstay-Warren)

École publique de la Découverte (Val Caron)

École publique Foyer-Jeunesse (Hanmer)

École publique Franco-Nord (Azilda)

École publique Hélène-Gravel (Sudbury)

École publique Jean-Éthier-Blais (Sudbury)

École publique Jeanne-Sauvé (Sudbury)

École publique Pavillon-de-l’Avenir (Chelmsford)

École publique de Noëlville (Noëlville)

École Cap sur l’Avenir (Sudbury)

École secondaire Hanmer (Hanmer)

École secondaire Macdonald-Cartier (Sudbury)

École secondaire de la Rivière-des-Français (Noëlville)

Siège social du Conseil scolaire du Grand-Nord de l’Ontario

Centre informatique

Centre pédagogique

Les écoles touchées au sein du Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario :

École Ste-Marie (Azilda)

École Alliance St-Joseph (Chelmsford)

École Notre-Dame de la Merci (Coniston)

École St-Étienne (Dowling)

École Saint-Joseph (Espanola)

École St-Augustin (Garson)

École Notre Dame (Hanmer)

École St-Joseph (Hanmer)

École St-Paul (Lively)

École St-Antoine (Noëlville)

École St-Charles Borromée (St-Charles)

École Félix-Ricard (Sudbury)

École St-Denis (Sudbury)

École St-Dominique (Sudbury)

École St-Joseph Sudbury

École St-Pierre (Sudbury)

École Jean-Paul II (Val Caron)

École Ste-Thérèse (Val Thérèse)

École St-Thomas (Warren)

École secondaire catholique Champlain (Chelmsford)

École secondaire catholique Franco-Ouest (Espanola)

Collège Notre-Dame (Sudbury)

École secondaire du Sacré-Coeur (Sudbury)

École secondaire catholique l’Horizon (Val Caron)

Carrefour Options+ (Sudbury)

Siège social du Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario

Les écoles touchées au sein du Conseil scolaire catholique MonAvenir :

École secondaire catholique Saint-Charles-Garnier

École élémentaire catholique Corpus-Christi

École élémentaire catholique Jean-Paul II

École élémentaire catholique Notre-Dame-de-la-Jeunesse (Durham)

École secondaire Académie catholique Mère-Teresa

École élémentaire catholique Monseigneur-de-Laval

École élémentaire catholique Notre-Dame (Hamilton)

Point de service Ryan Paquette

École élémentaire catholique Saint-Philippe

Garderie Copains copines

Les écoles touchées au sein du Conseil scolaire Viamonde :

École secondaire Ronald-Marion

École élémentaire Antonine-Maillet

École secondaire Georges-P.-Vanier

École élémentaire Renaissance

École élémentaire Pavillon de la jeunesse

École élémentaire des Quatre-Rivières

Les écoles touchées au sein du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario :

École élémentaire publique Carrefour Jeunesse (Rockland)

École élémentaire publique Charlotte-Lemieux (Ottawa)

École élémentaire publique De la Rivière-Castor (Embrun)

École élémentaire publique des Sentiers (Orléans)

École élémentaire publique Francojeunesse (Ottawa)

École élémentaire publique Gabrielle-Roy (Ottawa)

École élémentaire publique Jeanne-Sauvé

École élémentaire publique Julie-Payette (Kanata)

École élémentaire publique Le Prélude (Orléans)

École élémentaire publique Le Trillium (Ottawa)

École élémentaire publique L’Odyssée

École élémentaire publique Louise Arbour

École élémentaire publique Marie-Curie (Ottawa)

École élémentaire publique Maurice-Lapointe

École élémentaire publique Mauril-Bélanger

École élémentaire publique Michel-Dupuis

École élémentaire publique Michaëlle-Jean (Nepean)

École élémentaire publique Nouvel Horizon (Hawkesbury)

École élémentaire publique Ottawa Ouest

École élémentaire publique Rose des Vents (Cornwall)

École élémentaire publique Séraphin-Marion (Ottawa)

École élémentaire publique Trille des Bois

École élémentaire publique Rose des Vents

École élémentaire publique Terre des Jeunes

École élémentaire et secondaire publique Rivière Rideau

École secondaire publique Barrhaven Sud

École secondaire publique Omer-Deslauriers (Ottawa)

École secondaire publique De La Salle (Ottawa)

École secondaire publique Gisèle-Lalonde (Orléans)

École secondaire publique Louis-Riel (Gloucester)

École secondaire publique L’Alternative (Ottawa)

École secondaire publique Le Transit (Ottawa)

École pour adulte le Carrefour (Ottawa)

École secondaire publique Le Sommet (Hawkesbury)

École élémentaire et secondaire publique l’Académie de La Seigneurie (Casselman)

Centre d’éducation et de formation de l’Est ontarien (CEFEO) (Ottawa)

École secondaire publique L’Héritage (Cornwall)

Les écoles touchées au sein du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est :