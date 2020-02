Science Nord veut consolider sa présence à Thunder Bay

Science Nord offre déjà une foule d’activités à Thunder Bay depuis 2010, dont des camps de jour et une exposition itinérante, mais sans avoir un centre comme celui de Sudbury.

Le Centre Science Nord à Sudbury est une importante attraction touristique. Créé il y a plus de 35 ans, il attire plus de 110 000 touristes chaque année. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Dans le cadre du 8e Festival des sciences de Thunder Bay, la députée fédérale Patty Hajdu a annoncé un financement de 100 000 $ pour mener l’étude de faisabilité, au nom de Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de FedNor.

Cet investissement dans Science Nord contribuera à maximiser le potentiel économique du Nord-Ouest de l’Ontario , a affirmé Mme Hajdu, qui représente la circonscription de Thunder Bay—Supérieur Nord.

Le tourisme est un moteur économique important dans notre région, et l’établissement d’une présence durable pour Science Nord, ici même à Thunder Bay, encouragera les visiteurs à rester plus longtemps. Patty Hajdu, députée de Thunder Bay—Supérieur Nord et ministre fédérale de la Santé

Nous sommes ravis que FedNor et le gouvernement du Canada reconnaissent l’incroyable potentiel social et économique que nos efforts d’expansion vont apporter au Nord-Ouest de l’Ontario , a déclaré le directeur de Science Nord, Guy Labine.