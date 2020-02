Twitter : des robots alimentent le clipatoscepticisme, révèle une étude

Partagez via Courriel (Fenêtre modale)

Une nouvelle étude a découvert que le quart des tweets publiés sur le climat, autour de la période où Donald Trump a annoncé le retrait des États-Unis de l’Accord de Paris sur le climat, en juin 2017, provenaient de robots, révèle The Guardian.

Une équipe de recherche de l’Université de Brown a analysé plus de 6,5 millions de tweets publiés dans les jours précédents et le mois suivant cette annonce du président américain. L’étude, qui n’a pas encore été publiée, a découvert que des robots applaudissaient le président pour sa décision tout en répandant des fausses informations sur la science derrière les changements climatiques. Les robots sont des logiciels qui peuvent être programmés pour publier de façon autonome des tweets, faire des retweets, aimer une publication ou envoyer des messages directs sur Twitter, le tout sous le couvert d’un compte apparemment contrôlé par un humain. Des robots climatosceptiques « Ces découvertes suggèrent un impact substantiel des robots dans l’amplification de la parole des climatosceptiques au sujet de la crise climatique, incluant en soutien au retrait de Trump de l’accord de Paris », peut-on lire dans une version préliminaire de l’étude obtenue par The Guardian. Au cours d’une journée moyenne, durant la période étudiée, 25 % de tous les tweets publiés sur la crise climatique provenaient de robots. Cette proportion était plus élevée pour certains sujets – les robots étaient responsables de 38 % des tweets sur la « fausse science » derrière les changements climatiques et de 28 % des tweets à propos du géant du pétrole Exxon, accusé d’avoir trompé ses actionnaires sur les risques liés au changement climatique. Inversement, les tweets qui pouvaient être catégorisés comme de l’activisme en ligne soutenant des actions positives pour le climat venaient presque tous de réels êtres humains, avec une prévalence de seulement 5 % des tweets provenant de robots. Ces constats suggèrent que non seulement les robots sont prévalents [sur Twitter], mais ils le sont de façon disproportionnée dans les sujets qui soutenaient la décision de Trump ou qui étaient sceptiques à propos de la science derrière les changements climatiques , précise-t-on dans l'étude. Une influence difficile à quantifier L’étude n’a pas été en mesure d’identifier les individus ou les groupes qui seraient derrière cette armée de robots sur Twitter, ni d’évaluer le niveau d’influence qu’ils ont eu sur les différents opposants du débat sur l’environnement. Mais selon Stephan Lewandowsky, chercheur à l’Université de Bristol, plus il y a de trolls [sur Internet], plus il est probable que les gens pensent qu’il y a une diversité d’opinions [sur la science], affaiblissant ainsi leur soutien pour la science derrière le climat. En termes d’influence, je suis personnellement convaincu que les robots font une différence, bien qu’elle puisse être difficile à quantifier. À lire aussi : Difficile de mesurer l'influence des comptes robots sur Twitter avant l'élection fédérale

